Alexander Albon a déclaré qu’il était abattu après avoir été remplacé par le Mexicain Sergio Perez dans l’équipe de Formule 1 Red Bull pour la saison prochaine, mais qu’il était déterminé à obtenir un siège de course en 2022.

Perez, vainqueur pour Racing Point à Bahreïn cette saison, sera aux côtés de Max Verstappen la saison prochaine après qu’Albon ait été rétrogradé au poste de pilote d’essai et de réserve.

Albon, qui a débuté dans l’équipe sœur de Red Bull AlphaTauri (Toro Rosso) avant d’être promu en 2019, a terminé septième du classement, à égalité avec Carlos Sainz de McLaren qui courra pour Ferrari l’année prochaine.

Le Thaïlandais de 24 ans n’a pas réussi à égaler les performances de Verstappen cette saison, le Néerlandais ayant remporté deux courses et terminant troisième au classement général.

« Je ne peux pas mentir les gars, ça fait mal », a déclaré Albon dans un communiqué https://www.instagram.com/p/CJBOXeUhV-2 dimanche. «J’ai tout donné là-bas, mais ce n’était pas tout à fait suffisant. Je tiens à dire un immense merci à tous ceux qui m’ont soutenu tout au long de cette année, en particulier mes fans thaïlandais.

«Avec toutes les opinions différentes, je vous ai toujours eu les gars pour me pousser à travers. Je n’abandonne pas, j’ai consacré ma vie à ça et je ne vais pas laisser ça s’arrêter ici.

«J’ai plus à donner et ma concentration est de revenir pour 2022 et d’agiter à nouveau le drapeau thaïlandais.»

Red Bull, qui a terminé deuxième du championnat des constructeurs, vise à donner aux champions Mercedes une course pour leur argent la saison prochaine, qui devrait débuter en Australie le 21 mars.