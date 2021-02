Albin Kurti a promis de changer le Kosovo. Il a un combat entre les mains | Vue

Le billet commun de Vetëvendosje («Mouvement d’autodétermination») d’Albin Kurti et de Vjosa Osmani, le président par intérim qui espère désormais assumer pleinement le poste, est arrivé au pouvoir lors d’élections anticipées au Kosovo.

Ils ont promis de s’attaquer à un «énorme mur de corruption» qui a entravé les progrès au cours des deux dernières décennies. Il marque un changement fondamental par rapport aux deux partis qui ont dominé la politique d’après-guerre au Kosovo – le Parti démocratique du Kosovo (PDK) et la Ligue démocratique du Kosovo (LDK) – et le dernier chapitre de l’histoire fascinante de ce mouvement social. devenu force politique.

C’est le deuxième triomphe électoral de Vetëvendosje en moins de dix-huit mois. Leur premier passage au gouvernement a pris fin prématurément après la disparition, par l’ingénierie américaine, de leur coalition gouvernementale avec la LDK en mars dernier, juste au moment où la première vague de COVID-19 a frappé.

L’accord ultérieur de Washington parrainé par Trump et impliquant la Serbie et le Kosovo a peut-être obtenu la reconnaissance israélienne de l’indépendance de ce dernier (en échange du fait que son ambassade soit située à Jérusalem contre la volonté de l’UE), mais très peu d’autre chose. La mauvaise gestion de la pandémie qui a suivi n’a fait qu’engendrer davantage de mécontentement parmi un électorat de plus en plus impatient.

L’ampleur de leur victoire met au lit l’idée que leur succès découle uniquement de la jeunesse démographique du Kosovo. Leur message de lutte contre la corruption et de justice sociale a résonné beaucoup plus largement; fondée comme elle l’a longtemps été dans des revendications nationalistes (y compris des appels occasionnels à l’unification avec l’Albanie voisine) et une opposition à la communauté internationale (y compris le plan Ahtisaari sur lequel la déclaration d’indépendance du Kosovo était basée).

Le nationalisme, cependant, a largement pris du recul cette fois-ci; à l’exception d’un autre ancien Premier ministre, Ramush Haradinaj (qui lui-même a les yeux rivés sur la présidence), exprimant également la perspective de l’unification avec l’Albanie.

L’inculpation de Hashim Thaçi, Kadri Veseli et d’autres – qui attendent maintenant d’être jugés pour crimes de guerre devant les chambres spécialisées du Kosovo à La Haye – n’a pas provoqué une vague de soutien au PDK comme ils auraient pu l’espérer. Thaçi, il faut le rappeler, a démissionné de ses fonctions de président pour faire face aux accusations.

Éliminer la corruption

Malgré la vague de soutien pour une administration dirigée par Kurti, les défis de la gouvernance restent prononcés. L’une des premières consistera à supprimer les éléments de l’ancien régime ancrés dans les institutions du Kosovo. Les responsables de certaines institutions publiques et entreprises seront plus faciles à changer, les nominations méritocratiques conduisant à une meilleure gouvernance tout en privant les anciens titulaires de ressources publiques qu’ils exploitaient depuis longtemps.

Cependant, les institutions de l’état de droit et les structures de renseignement du Kosovo posent une difficulté très réelle et fondamentale pour une administration déterminée à éliminer la corruption. Les tentatives de poursuivre les abus de pouvoir antérieurs et pires sont susceptibles d’être enterrées dans les hautes herbes. S’ils se présentent devant les tribunaux, les tactiques de blocage, les appels des parties de la défense et les réexamens ultérieurs entraveront davantage le processus. Il sera nécessaire de gérer les attentes quant à ce qui peut être réalisé à court terme.

De tels processus de réforme seront eux-mêmes semés de difficultés. Le contrôle des juges et des procureurs en Albanie – qui comprenait des justifications de patrimoine et des vérifications des antécédents – a conduit à une multitude de licenciements et de démissions.

Le processus a pris du temps et impliquait une surveillance externe, ce que Kurti n’est peut-être pas disposé à envisager. Les accusations d’ingérence politique dans la nomination de nouveaux juges et les inquiétudes quant à leur indépendance ultérieure ont suscité de nouvelles préoccupations. C’est un processus qui ne peut être entrepris à la légère, surtout lorsqu’il risque de paralyser complètement le système.

Ensuite, il y a la question du dialogue Belgrade-Pristina. Kurti a régulièrement évoqué non seulement sa réticence à envisager la perspective d’un compromis supplémentaire avec Belgrade, mais aussi à revoir les accords conclus et mis en œuvre à ce jour. Cette dernière constituerait un énorme revers pour le processus naissant de normalisation; celle qui a vu les juges et procureurs serbes du Kosovo intégrés dans le système du Kosovo et le Corps de protection civile dissous.

Cela créera de nouveaux dilemmes pour le représentant spécial de l’UE pour le dialogue Belgrade-Pristina, Miroslav Lajčák. N’ayant pas tenu sa promesse de libéralisation des visas pour le Kosovo après le respect d’une multitude de conditions – y compris la démarcation de sa frontière avec le Monténégro, qui a incité divers politiciens de Vetëvendosje à déclencher des gaz lacrymogènes au Parlement du Kosovo – le levier de l’UE pour contraindre Pristina à poursuivre les pourparlers est considérablement réduit.

Kurti apparemment capable de gouverner sans le soutien de Srpska Lista (qui a de nouveau remporté les dix sièges réservés à la minorité serbe du Kosovo), il y aura de longues délibérations sur la nomination des postes ministériels et vice-ministériels garantis à la communauté serbe du Kosovo.

Même si Kurti regarde au-delà de Srpska Lista pour les représentants serbes, les dispositions constitutionnelles exigent que ces candidats soient approuvés par des députés représentant la communauté serbe du Kosovo. C’est une énigme qui ne peut être résolue facilement.

La pression des vaccins étant une source potentielle de tension au Kosovo même – un centre de santé géré par les Serbes à Štrpce, dans le sud du Kosovo, a déjà été perquisitionné par la police à la recherche de vaccins – Kurti serait sage de poursuivre un dialogue constructif sur la question avec Belgrade, impliquant une médiation de l’UE. si besoin est. Un déploiement réussi de la vaccination a la possibilité de jeter des ponts entre Belgrade et Pristina.

S’il serait trop dramatique de décrire Kurti et Vetëvendosje comme le dernier espoir du Kosovo, leur remontée au pouvoir a créé de grandes attentes compréhensibles. La poursuite de leur campagne anti-corruption placera la nouvelle administration sur une trajectoire de collision avec des éléments intégrés de l’ancien régime; un régime qui a dominé la politique du Kosovo pendant environ deux décennies.

Kurti ne peut pas non plus ignorer les réalités du dialogue entre Belgrade et Pristina, et la nécessité de s’engager dans un processus conduisant à une normalisation globale des relations. Au milieu d’une crise socio-économique profonde, Kurti constatera rapidement que sa victoire pour la Saint-Valentin n’a pas de lune de miel.

Ian Bancroft est écrivain et diplomate. Il est l’auteur de «Dragon’s Teeth: Tales from North Kosovo».