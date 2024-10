Albertsons rappelle 12 ReadyMeals et articles de charcuterie fabriqués en magasin

Fresh Creative Foods, qui fournit des ReadyMeals et des produits de charcuterie fabriqués en magasin à Albertsons, rappelle 12 ReadyMeals et produits de charcuterie en raison d’une possible contamination par Listeria monocytogenes.

Samedi, le rappel a été effectué parce que les 12 articles et produits de charcuterie pourraient avoir été préparés à partir d’ingrédients de poulet rappelés fournis par BrucePac.

Les ingrédients du poulet se sont révélés contaminés par le virus lors d’une inspection de routine effectuée par le Service de sécurité et d’inspection des aliments (FSIS) du ministère américain de l’Agriculture.

Listeria monocytogenes est connue pour provoquer des maladies graves chez les enfants et les personnes âgées. Les personnes en bonne santé peuvent ressentir des symptômes à court terme tels qu’une forte fièvre, des maux de tête, des raideurs, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée. Listeria monocytogenes est particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes.

Albertsons demande aux clients de ne pas manger ces produits et de les jeter ou de les rapporter au magasin pour un remboursement complet.

Selon le communiqué de presse, les ReadyMeals et les articles de charcuterie fabriqués en magasin étaient disponibles à l’achat dans les magasins suivants : Albertsons, Carrs-Safeway, Eagle, Jewel-Osco, Pavilions, Randalls, Safeway, Shaw’s, Star Market, Tom Thumb et Vons. .

Les articles suivants sont rappelés à Washington :

PLATS PRÊTS STREET TACOS POULET SS FROID CUP 27131600000, toutes les dates de vente jusqu’au 13 octobre 2024 inclusivement

PLATS PRÊTS REPAS TACO DE RUE CKN ASADA SS FROID CUP 29939100000, toutes les dates de vente jusqu’au 13 octobre 2024 inclusivement

PLATS PRÊTS ENCHILADA POULET PIMENT VERT SS FROID, CUP 21291600000, toutes les dates de vente jusqu’au 13 octobre 2024 inclusivement

PLATS PRÊTS PLAT TACO DE RUE POULET SM SS FROID CUP 27179600000, toutes les dates de vente jusqu’au 13 octobre 2024 inclusivement

ENCHILADA POULET VERT 6CT SS FROID CUP 27163500000, toutes les dates de vente jusqu’au 13 octobre 2024 inclusivement

SALADE GINGEMBRE POULET BROCOLI FS CUP 27110800000, toutes les dates de vente jusqu’au 13 octobre 2024 inclusivement

PLATS PRÊTS SALADE GINGEMBRE POULET BROCOLI SS CUP 29105700000, toutes les dates de vente jusqu’au 13 octobre 2024 inclusivement

SALADE POULET GINGEMBRE BROCOLI FS CUP 29233600000, toutes les dates de vente jusqu’au 13 octobre 2024 inclusivement

SALADE CÉSAR POULET FS CUP 29130700000, toutes les dates de vente jusqu’au 11 octobre 2024 inclusivement

BOL CÉSAR POULET CUP 29125500000, toutes les dates de vente jusqu’au 11 octobre 2024 inclusivement

PLATS PRÊTS SALADE CÉSAR POULET SS CUP 21139700000, toutes les dates de vente jusqu’au 11 octobre 2024 inclusivement

PLATS PRÊTS SAUTÉS ASIATIQUES SS FROIDCUP 21296500000, toutes les dates de vente jusqu’au 13 octobre 2024 inclusivement

Les consommateurs ayant des questions doivent contacter le centre de service client d’Albertsons Companies au 1-877-723-3929 du lundi au vendredi de 5 h à 21 h PST.