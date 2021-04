Jetez un œil à certains des plus grands acteurs du pré-marché:

Albertsons (ACI) – L’opérateur d’épicerie est venu à 9 cents par action avant le consensus, avec un bénéfice trimestriel de 60 cents par action. Les revenus ont également dépassé les estimations. Albertsons a prédit des ventes comparables pour l’exercice en cours se situant entre 6% et 7,5%. L’action était en baisse de 1,5% dans le commerce avant commercialisation.

Otis Worldwide (OTIS) – Le fabricant d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques a battu les estimations de 9 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 72 cents par action. Les revenus sont également supérieurs aux prévisions. Otis a également relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année alors que les ventes organiques continuent de s’améliorer. Son action a bondi de 5,2% en pré-commercialisation.

Johnson & Johnson (JNJ) – Les États ont commencé à administrer le vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson au cours du week-end après que les régulateurs fédéraux ont recommandé la levée d’une pause. Par ailleurs, J&J relance ses projets de vente de son unité d’implants mammaires Mentor Worldwide, selon un rapport de Bloomberg. Ces plans ont été suspendus l’année dernière en raison de la pandémie.

Apple (AAPL) – Apple a annoncé son intention d’investir 430 milliards de dollars pour étendre son empreinte aux États-Unis et créer 20 000 nouveaux emplois à travers le pays au cours des cinq prochaines années. Il investira dans divers domaines, notamment les semi-conducteurs et la technologie 5G.

Check Point Software (CHKP) – Check Point a annoncé un bénéfice trimestriel de 1,54 $ par action, 4 cents par action au-dessus des estimations. Les revenus ont dépassé les prévisions de Wall Street dans un contexte de demande élevée pour ses solutions de cybersécurité, car de nombreux employés ont continué à travailler à domicile.

Flagstar Bancorp (FBC) – New York Community Bancorp (NYCB) acquerra sa collègue banque régionale dans le cadre d’une transaction entièrement en actions évaluée à environ 2,6 milliards de dollars. Flagstar, basée au Michigan, a vu son stock bondir de 3,6% sur le pré-marché.

Pearson (PSO) – Pearson a enregistré des bénéfices meilleurs que prévu pour son dernier trimestre, la société d’éducation en ligne ayant constaté une amélioration des ventes de matériels de cours numériques et de livres électroniques. L’action a bondi de 3,1% en action avant commercialisation.

Philips (PHG) – Philips a relevé ses prévisions pour l’année complète après que le fabricant néerlandais d’équipements de santé a annoncé des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour son dernier trimestre. Philips a également déclaré qu’il s’attendait à ce que la croissance de son unité de soins connectés ralentisse cette année et a mis de côté 250 millions d’euros pour les risques éventuels liés à ses appareils de soins respiratoires. Son action a glissé de 3,7% dans le commerce avant commercialisation.

Kansas City Southern (KSU) – Kansas City Southern a déclaré qu’il ouvrirait des pourparlers avec le Canadien National (CNI), même si l’opérateur ferroviaire a déclaré qu’il restait lié par les termes d’un accord de prise de contrôle du Chemin de fer Canadien Pacifique (CP). L’entente du Canadien National vaut 325 $ par action en espèces et en actions, comparativement à 275 $ pour l’offre du Canadien Pacifique.

Sinclair Broadcast (SBGI) – Sinclair évalue des propositions de remaniement de la dette de son unité de réseau sportif régional, selon un rapport de Bloomberg. L’opérateur de la chaîne de télévision serait également en pourparlers avec deux sociétés de paris sportifs pour des partenariats marketing, similaires à l’accord qu’il a conclu l’année dernière avec Bally’s (BALY).

Coinbase (COIN) – Les actions de Coinbase ont bondi de 4,3% dans le commerce avant commercialisation, les actions de l’échange de crypto-monnaie évoluant parallèlement à un rebond du prix du bitcoin ce matin.

Etsy (ETSY) – Le marché de l’artisanat en ligne a été rétrogradé au «poids sectoriel» de «surpondération» chez KeyBanc Capital Markets, même si KeyBanc loue les perspectives de croissance à long terme d’Etsy. Il a toutefois indiqué que la probabilité à court terme de révisions positives des bénéfices était plus faible. Etsy a reculé de 1,7% en pré-commercialisation.

Discover Financial (DFS) – Les actions de la société de services financiers ont augmenté de 1,6% en pré-commercialisation après que Bank of America Securities l’ait surclassée pour «acheter» à «neutre». La société souligne des fondamentaux solides qui, selon elle, sont en partie occultés par des charges d’exploitation potentiellement plus élevées et des perspectives incertaines de croissance des prêts.