Alberto Noguera marque, Goa prend les devants 1-0 contre Odisha

ISL 2020-21 Score en direct, FC Goa vs Odisha FC Dernières mises à jour: Ce fut un bon début pour le FC Goa face à l’Odisha FC. Ils ont été au-dessus des Kalinga Warriors dès le départ et ont créé un certain nombre de demi-chances, voire d’occasions, grâce aux 60% plus de possession du ballon qu’ils ont jusqu’à présent. Noguera est le plus proche du score des deux équipes.

FC Goa espèrent arrêter leur série de matchs nuls et renforcer leurs chances en séries éliminatoires avec une victoire face à des retardataires Odisha FC dans le Super Ligue indienne mercredi. À la mi-saison de l’ISL, peu auraient regardé le FC Goa tout en prédisant les demi-finalistes possibles. Cependant, six tirages plus tard, ils sont sur le point de s’accrocher.

Lorsqu’ils affronteront l’Odisha FC au stade Fatorda, les hommes de Juan Ferrando seront en lice pour briser la séquence indésirable. Goa occupe actuellement la quatrième place, à égalité de points avec Hyderabad, cinquième, et à seulement deux points du Bengaluru FC, sixième.

Ferrando sait que le match contre les derniers, Odisha, est leur meilleure chance d’obtenir tous les points parmi les trois matchs qui restent. Cependant, il devra faire face à de multiples absents. « Nous avons des blessures. Mais je n’ai pas peur car nous avons une très bonne équipe », a déclaré Ferrando à la veille du match.

« Le problème est que nous n’avions que deux jours pour nous préparer. Mais pour les joueurs, je ne suis pas contrarié car nous avons une très bonne équipe et tout le monde peut aider l’équipe », a-t-il ajouté. Goa a pris l’habitude de revenir aux points de récupération après avoir pris du retard, ce qu’ils ont également fait lors de leur dernier match nul contre le Chennaiyin FC.

Aucune équipe n’a gagné plus de points après avoir concédé le premier but qu’eux. Pourtant, Ferrando doit se demander pourquoi son équipe ne se réveille qu’après avoir été derrière. «En ce moment, notre mentalité est de continuer à travailler», a-t-il déclaré. « Il n’est pas possible de changer plus de détails. J’espère que ces tirages à l’avenir seront des victoires. » D’un autre côté, Odisha avance péniblement de défaite en défaite. Les statistiques de la saison en font une lecture lamentable pour eux. Ils ont perdu 10 matches, le plus par n’importe quelle équipe et n’ont gardé qu’une seule feuille blanche, le moins par n’importe quel camp.

Cela fait huit matchs depuis leur dernière victoire. Leurs trois derniers matchs les ont vus concéder neuf buts. Cependant, leur entraîneur-chef par intérim, Gerald Peyton, semblait confiant avant le match contre Goa.

«Je vais m’en tenir aux faits», a-t-il déclaré. « Goa est une bonne équipe de passes. Je sais comment ils vont jouer contre nous. Je connais leur tactique. Sans dévoiler les tactiques, nous jouerons d’une certaine manière. Il va être important que nous commencions tout de suite. »