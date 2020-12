Le comité disciplinaire de la Fédération indienne de football (AIFF) a révoqué la suspension d’un match FC Goade Alberto Noguera pour un incident l’impliquer et NorthEast United FC entraîneur Gérard Nus lors d’une Super League indienne concours après que le joueur s’est excusé.

Après avoir regardé des clips vidéo, l’autorité de l’AIFF s’est dite convaincue que Noguera, « délibérément sans raison justifiée », a poussé l’entraîneur-chef de NEUFC Nus. « Le comité a jugé l’acte » hautement inapproprié et antisportif « et a jugé que le joueur espagnol avait été immédiatement suspendu d’un match conformément au code disciplinaire de l’AIFF », a déclaré l’ISL dans un communiqué de presse.

Cependant, le club a demandé au comité de revoir l’incident et la décision ultérieure, tout en livrant de nouvelles séquences vidéo et une lettre d’excuses du joueur à l’entraîneur-chef de NEUFC.

« Le comité, après avoir été satisfait des images vidéo et des explications de Noguera, a décidé de changer sa décision. » Il est désormais éligible pour la sélection du prochain match ISL du FC Goa contre le Kerala Blasters FC le dimanche 6 décembre », a ajouté le communiqué.

Dans ses excuses, Noguera a déclaré « qu’il n’avait jamais eu l’intention de faire du mal physique ou de faire preuve de manque de respect ». Le joueur a déclaré qu’il « essayait juste de faire démarrer le jeu le plus rapidement possible et que la chaleur du moment, ainsi que l’intensité du jeu, ont eu raison de lui ».