Alberto Montt discute de la puissance de l’art numérique et du Samsung Art Store – Samsung Global Newsroom

Depuis son lancement en 2017, Samsung Art Store permet aux consommateurs d’accéder à des sélections d’art extraordinaires et uniques dans le confort de leur foyer.

Traversant à la fois la jungle impénétrable de l’Amazonie équatorienne et la ville animée de Santiago du Chili, le travail d’Alberto Montt, qui reflète son expérience et ses émotions glanées dans la vie quotidienne, est présenté sur l’Art Store de Samsung Electronics depuis 2019, ce qui lui a valu une popularité de fans du monde entier.

Montt est notamment connu pour son approche expérimentale de l’art, qui combine différents éléments pour créer une nouvelle façon pour les gens d’apprécier son travail. Avec la popularité croissante des formes d’art numérique et des nouveaux médiums, Samsung Newsroom s’est entretenu avec Montt pour discuter de son travail et de la signification de l’art numérique.

Q : Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis un conteur latino-américain. L’illustration est ma deuxième langue. J’ai environ 30 livres publiés et je fais des performances stand-up qui mélangent des éléments de langage parlé et graphique. Je m’inspire de la vie quotidienne et de la mémoire émotionnelle, ce qui me permet de me relier au jour le jour.

Q : Vos pièces sont connues pour présente culturelle et déclarations contradictoires à travers les jeunes illustrations. D’où vient votre inspiration pour cela?

L’art devrait vous forcer à réfléchir et à remettre en question votre position dans ce monde. Quand l’art ne vous interpelle pas, c’est de la pure décoration.

Q : En tant que conteur et illustrateur, vous utilisez l’art numérique comme moyen d’interagir avec votre public. Que pouvez-vous dire de sa popularité croissante et quels sont certains des avantages qu’elle apporte à la communauté artistique ?

Il comporte plusieurs supports, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. L’art numérique est un outil extrêmement complexe qui permet d’explorer la communication à partir d’un nombre pratiquement infini de possibilités.

Q : Comment votre propre œuvre a-t-elle évolué en tant qu’art numérique et que la technologie a Avancée? Y a-t-il des changements notables dans votre vie qui ont été profondément impactés par les innovations technologiques ?

Le plus grand impact que la technologie a eu sur ma vie a été de me permettre de me déplacer dans le monde tout en travaillant. Aujourd’hui, je peux emporter mon atelier et mon studio partout où je vais.

Q : Parlons de votre partenariat avec Samsung Art Store. Selon vous, quel type de rôle joue-t-il dans le monde de l’art numérique en constante évolution ?

Faire partie de l’Art Store m’a permis d’atteindre un public diversifié et mondial d’une manière qu’aucune autre plateforme que je connaisse ne peut offrir. Pouvoir exposer l’art numérique avec la valeur qu’il mérite est un exploit que seule la technologie a permis. Avec mon propre Art Store sur The Frame, les images que je vois changent très souvent, et tout mon espace est par conséquent altéré et délimité par ce caractère aléatoire et cette diversité.

Q : Y a-t-il des avantages à afficher des œuvres d’art sur des écrans tels que The Frame ?

Absolument. La gamme de couleurs et l’éclairage de l’écran modifient complètement la relation entre le spectateur et l’œuvre. Pour moi, cela a été très excitant de planifier les œuvres qui entreront dans l’Art Store dans cette perspective. J’aimerais voir comment ils sont observés et « vécus » dans les espaces quotidiens des gens.

Q : Pouvez-vous présenter trois de vos pièces préférées sur l’Art Store ?

Tigre est un exercice visuel qui me ramène à mon enfance. J’ai grandi dans la jungle équatorienne et bien qu’il n’y ait pas de tigres, l’idée du feuillage et des innombrables couleurs et nuances de vert m’émeut profondément.

Laberinto est un autre de mes favoris. C’est une œuvre qui cherche, à partir de la simplicité graphique, à représenter la complexité des relations humaines.

Beso est une illustration qui fait partie d’un livre publié en Colombie qui traite de la curiosité et de l’éveil émotionnel. C’est l’image que j’aime le plus de ce livre, peut-être parce qu’elle a aussi cette exubérance végétale.

Q : Enfin, où voyez-vous l’avenir de l’art numérique ?

Pour moi, l’art est un jeu qui change constamment. Cette réinvention m’excite. C’est cette surprise qui me maintient en vie.

Pour voir plus des dernières œuvres d’art de Montt, y compris Besodirigez-vous vers le Art Store sur The Frame de Samsung.