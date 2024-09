Alberta Health Services propose des conseils pour éviter les blessures douloureuses au genou

Par Medicine Hat News le 21 septembre 2024.

Dans le cadre de son bulletin d’information, Alberta Health Services a fourni une série de conseils pour éviter les blessures au genou. Ces blessures peuvent survenir en raison de l’usure quotidienne, a déclaré AHS, comme le travail, le sport, une maladie comme l’ostéoporose ou l’arthrite, ou simplement le vieillissement. Cependant, il existe tout autant de moyens d’éviter les problèmes de genou. Éviter de s’agenouiller pendant une longue période, porter des coussinets sur les surfaces dures, porter des chaussures avec un soutien de la voûte plantaire et éviter de plier les genoux profondément peuvent tous aider à prévenir les problèmes dans la vie quotidienne. Pendant l’exercice, faire un échauffement avant de faire des activités physiques et des étirements avant et après l’activité peut améliorer l’amplitude des mouvements et réduire la raideur. Il faut éviter de courir en descente, a déclaré AHS, à moins d’être complètement entraîné. Le renforcement des muscles des jambes peut également aider à prévenir les blessures au genou, et AHS encourage les résidents à essayer des exercices simples, en se concentrant sur les muscles avant et arrière des cuisses. Pour trouver une liste d’activités et d’exercices recommandés pour renforcer les muscles des jambes et améliorer l’agilité, vous pouvez visiter le site Web d’Alberta Health Services. Vous y trouverez un guide étape par étape des activités de saut, de saut périlleux et d’atterrissage utilisées pour améliorer la force des jambes.

