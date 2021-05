Albert Tuisue: Un verrou irlandais de Londres victime d’abus racial sur les réseaux sociaux, message rapporté à la police | Actualités du rugby

Albert Tuisue a été victime d’abus racistes sur les réseaux sociaux

Les London Irish ont rapporté un « message racialement abusif et menaçant » envoyé à l’attaquant fidjien Albert Tuisue à Instagram et à la police.

Irish a déclaré que Tuisue avait reçu le message sur son compte Instagram après leur défaite 52-27 en Premiership Gallagher à Newcastle samedi.

« En tant que club, nous comprenons les critiques après une défaite ou une mauvaise performance », a déclaré un communiqué publié sur le site officiel irlandais.

«Mais lorsque cette critique deviendra racialement abusive et menaçante – et surtout lorsqu’elle deviendra personnelle – nous protégerons nos joueurs et notre personnel contre un tel traitement de la part de membres du public.

«Nous avons signalé le message à Instagram et également à la police, comme nous le ferons pour tout abus de cette nature.

«En tant que club, nous tenons à remercier la police et l’unité de la cybercriminalité pour le suivi et le traitement de cette question de manière aussi rapide et rapide.

Merci pour votre soutien. Dieu vous protège – Albert Tuisue (@AlbertTuisue) 13 mai 2021

«Le fait que cela se soit produit juste une semaine après une période où les clubs, les joueurs et les parties prenantes de divers sports professionnels se sont réunis pour un boycott des médias sociaux pour cette raison même, montre encore une fois combien de travail reste à faire pour intensifier et s’opposent aux discours de haine et aux abus sur ces plates-formes. «

Les Irlandais se sont engagés à poursuivre la lutte pour le changement, en collaboration avec Premiership Rugby.

Le club a ajouté: «Nous exhortons les entreprises de médias sociaux à prendre des mesures énergiques et à mettre en œuvre un réel changement sur leurs plates-formes, ce qui permettra à ses utilisateurs – nos joueurs, notre personnel ou toute personne qui se trouve sur ces plates-formes – d’ouvrir leurs comptes et de ne pas avoir à s’inquiéter. ce qu’ils pourraient trouver.

«Nous avons choisi de faire cette déclaration publique afin que les gens comprennent que London Irish défendra ses joueurs et son personnel contre ce type d’abus.

« Albert a le soutien total et indéfectible de tout le monde à London Irish, ainsi qu’à Premiership Rugby, et le message reste clair: il est temps de » tracer la ligne « . »

Répondant aux messages de soutien sur Twitter, Tuisue, 27 ans, a écrit: « Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. »

La haine ne nous arrêtera pas

Sky Sports s’engage à faire de skysports.com et de nos chaînes sur les plateformes de médias sociaux un lieu de commentaires et de débats exempt d’abus, de haine et de blasphème.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: www.skysports.com/hatewontstopus

Si vous voyez une réponse à Sky Sports messages et / ou contenu avec une expression de haine sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la nationalité, de l’appartenance ethnique, du handicap, de la religion, de la sexualité, de l’âge ou de la classe, veuillez copier l’URL du message haineux ou capturez-le et envoyez-nous un e-mail ici.

Kick It Out signalant le racisme

Formulaire de rapport en ligne | Kick It Out

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – qui travaille dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.

www.kickitout.org