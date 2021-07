Albert Sambi Lokonga: la nouvelle signature de transfert d’Arsenal est soutenue pour de grandes choses en Premier League | Actualités footballistiques

Le directeur sportif d’Anderlecht, Peter Verbeke, est sûr qu’Arsenal a fait une bonne signature avec le jeune milieu de terrain Albert Sambi Lokonga et s’attend à ce qu’il devienne l’un des leaders du club de Premier League.

Lokonga a été confirmé en tant que joueur d’Arsenal lundi, rejoignant Nuno Tavares en tant que nouvel arrivant pour lancer ce qui pourrait être un été chargé de transfert pour le club de Premier League.

Le joueur de 21 ans avait passé toute sa carrière jusqu’à présent avec Anderlecht et Verbeke, qui est arrivé au club en mars 2020, a vu beaucoup d’améliorations en lui pendant le temps qu’ils ont travaillé ensemble, parlant positivement de la façon dont il était devenu un joueur. chef à un si jeune âge.

Parler à Sky Sports Nouvelles journaliste en chef Bryan Swanson, Verbeke a déclaré: « Sambi est bien sûr un très bon joueur. C’est l’un des meilleurs talents venant de notre académie. Il peut jouer en tant que milieu de terrain défensif, il peut jouer en tant que joueur box-to-box et , surtout les deux dernières saisons au club, il s’est très bien développé.

« C’est quelqu’un qui est bon avec le ballon, ses capacités techniques dans les espaces restreints sont vraiment bonnes. Bonnes passes courtes, bonnes passes longues. Il a toujours été un développeur tardif, donc ce n’est que la saison dernière que son développement physique s’est vraiment mis en place.

« Cela signifie qu’il a maintenant les qualités pour pouvoir récupérer plus de ballons, qu’il est meilleur dans les duels et c’est pourquoi je pense qu’il pourrait évoluer dans un rôle de milieu de terrain défensif pour Arsenal dans les années à venir.

Image:

Lokonga a parfois été capitaine d’Anderlecht la saison dernière et ses qualités de leader lui ont valu des éloges



« Bien sûr, il a encore quelques points de travail ; il a besoin d’obtenir de meilleures statistiques en box-to-box et doit être un peu plus dur dans les duels en tant que milieu de terrain défensif, mais il a déjà très bien fait la saison dernière et je l’attends pour faire mieux la saison prochaine.

« Je pense qu’Arsenal a pris une bonne décision pour lui et je pense qu’il va être un joueur de premier plan pour Arsenal dans les années à venir. »

Verbeke pense que Lokonga pourrait devenir le prochain joueur belge à impressionner en Premier League, où il suit les traces de certains joueurs célèbres, dont son ancien entraîneur-chef d’Anderlecht Vincent Kompany.

Et pour quelqu’un avec moins de 70 matchs de haut niveau à son actif, Verbeke pense que le leadership de Lokonga est quelque chose dont Arsenal pourrait tirer un avantage à long terme.

Il a ajouté: « Sambi a été le capitaine du club – un très jeune Anderlecht bien sûr – mais il était toujours un capitaine et un leader naturel sur et en dehors du terrain. Je pense qu’il s’intégrera très bien dans le nouveau club et parce que sa capacité technique est si bonne,

















1:26



L’ancien attaquant d’Arsenal, Kevin Campbell, pense que le défenseur de Brighton Ben White serait une « très bonne signature » pour les Gunners.



« Je ne pense pas qu’il y aura de problèmes d’adaptation. Bien sûr, la Premier League est un niveau plus élevé que la Ligue belge, mais les garçons qui ont été développés à Anderlecht aiment [Youri] Tielemans, et avant cela [Romelu] Lukaku, je pense qu’ils se sont tous bien installés. Ils ont tous reçu une bonne éducation à l’académie et je m’attends à ce que Sambi fasse la même chose.

« C’est un gars très sympa, très décontracté, mais qui travaille très dur à l’entraînement. C’est un leader mais pas d’une manière arrogante, plus un leader naturel sur le terrain. Quand les choses ne vont pas si bien, il choisit sa responsabilité, même s’il n’a que 21 ans.

« Il y a bien sûr un pas en avant, et ce n’est pas facile, mais je suis presque sûr qu’il s’en sortira bien. Je ne sais pas exactement à quoi ressemblera l’équipe d’Arsenal pour la saison prochaine – s’ils feront beaucoup plus de recrutements entrants – mais je pense que Sambi a toutes les qualités techniques et physiques pour avoir un impact direct en Premier League. »