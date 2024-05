{{#rendered}} {{/rendered}}

Albert Ruddy, qui a remporté les Oscars pour avoir produit « Le Parrain » et « Million Dollar Baby », est décédé. Il avait 94 ans.

Le producteur canadien, qui a réalisé plus de 30 films au cours de sa longue carrière et qui est reconnu pour avoir co-créé « Hogan’s Heroes » et « Walker, Texas Ranger », est décédé paisiblement au centre médical de l’UCLA samedi, a indiqué un porte-parole.

L’une des dernières choses qu’il a dites, selon le porte-parole, a été : « Le jeu est terminé, mais nous avons gagné la partie ».

{{#rendered}} {{/rendered}}

La carrière de Ruddy l’a amené à des sommets spectaculaires, mais il a également évité la controverse et même le danger en se faisant tirer sur les vitres de sa voiture par de vrais gangsters qui lui ont laissé une note lui disant d’arrêter la production de « Le Parrain » et des gens comme Frank Sinatra. se plaignant que le film mafieux renforçait les stéréotypes négatifs sur les Italo-Américains et critiquait que les « héros de Hogan » banalisaient les nazis.

FRED ROOS, PRODUCTEUR DE « GODFATHER PART II » ET COLLABORATEUR DE LONGUE DATE DE COPPOLA, MORT À 89 ANS

Il s’est rapidement retrouvé face à face avec des membres de la mafia alors qu’il tentait d’apaiser leur frustration face à la photo.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Joe est assis en face de moi, un gars est sur le canapé et un autre est assis à la fenêtre », a déclaré Ruddy à Vanity Fair en 2009 à propos de sa rencontre avec le chef de la famille criminelle Colombo, Joseph Colombo et quelques-uns de ses associés. « Il met ses petites lunettes Ben Franklin, le regarde (le scénario) pendant environ deux minutes. Qu’est-ce que cela signifie ‘fondu entrant’ ?’ Il a demandé.' »

Ruddy a déclaré qu’il avait supprimé une mention du mot mafia et avait fait un don à la Ligue italo-américaine des droits civiques, puis avait rejoint Colombo lors d’une conférence de presse au cours de laquelle le chef de la mafia avait annoncé son soutien au film.

STARS HOLLYWOODIENNES MORTES EN 2024 : PHOTOS

{{#rendered}} {{/rendered}}

Des membres de la mafia ont également fini par travailler comme figurants sur le film et se sont liés d’amitié avec les acteurs.

« C’était comme une famille heureuse », a déclaré Ruddy à Vanity Fair. « Tous ces gars-là adoraient les personnages de la pègre, et évidemment, les gars de la pègre aimaient Hollywood. »

« Le Parrain » a remporté le prix du meilleur film en 1973.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Al Ruddy a été absolument magnifique avec moi tout le temps dans « Le Parrain » ; même quand ils ne voulaient pas de moi, il me voulait », a déclaré la star Al Pacino dans un communiqué. « Il m’a offert des encouragements au moment où j’en avais le plus besoin et je ne l’oublierai jamais. »

« Million Dollar Baby », avec Clint Eastwood, a remporté le prix du meilleur film en 2005 et Ruddy a également travaillé avec la star dans « Cry Macho » en 2021.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

{{#rendered}} {{/rendered}}

Ruddy a même été interprété par Miles Teller dans la mini-série Paramount+ de 2022 sur la réalisation de « Le Parrain ».

Ruddy a déclaré à Vanity Fair qu’il avait reçu un appel après que Paramount Pictures avait acquis les droits du « Parrain » de Mario Puzo pour ce qui devait à l’origine être un film de gangsters à petit budget.

« Voulez-vous faire Le Parrain ? », a déclaré Ruddy. « Je pensais qu’ils se moquaient de moi, n’est-ce pas ? J’ai dit : ‘Oui, bien sûr, j’adore ce livre’ – que je n’avais jamais lu. »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Ruddy et l’acteur co-créateur Bernard Fein avaient initialement imaginé « Hogans Heroes » comme des détenus dans une prison américaine, mais l’ont changé en camp de prisonniers de guerre allemand lorsqu’ils ont entendu qu’un réseau développait une série sur un camp de prisonniers de guerre italien.

« Nous avons pensé » Parfait « », a expliqué Ruddy plus tard. « Nous avons réécrit notre scénario et l’avons placé dans un camp de prisonniers de guerre allemand en deux jours environ. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

{{#rendered}} {{/rendered}}

La série mettait en vedette Bob Crane dans le rôle du colonel américain Robert Hogan et Werner Klemperer dans le rôle du colonel nazi Klink et a été diffusée sur CBS pendant six saisons. La comédie est toujours populaire dans les rediffusions sur le câble.

Ruddy a déclaré que l’ancien directeur de CBS, William Paley, avait d’abord qualifié la comédie de « répréhensible » pour avoir éventuellement banalisé les atrocités nazies, mais a déclaré qu’il avait changé d’avis une fois que Ruddy avait joué un épisode pour lui.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

{{#rendered}} {{/rendered}}

Ruddy a également réalisé des films comme « The Longest Yard » et « Cannonball Run », tous deux avec Burt Reynolds, et « The Scout », avec Brendan Fraser et Albert Brooks.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.