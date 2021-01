Albert Roux: Hommage rendu au «vrai titan» alors que le chef et restaurateur renommé décède à 85 ans | Actualités Ents & Arts

Le célèbre chef et restaurateur français Albert Roux est décédé à l’âge de 85 ans, a annoncé sa famille.

La famille Roux a déclaré le chef – qui était célèbre pour avoir ouvert Le Gavroche à Londres avec son défunt frère Michel Roux, décédé l’année dernière – était malade depuis un certain temps avant de mourir lundi.

Apportant une cuisine gastronomique de style parisien à la capitale pour la première fois en 1967, Le Gavroche est devenu le premier restaurant du Royaume-Uni à recevoir une étoile Michelin – et a battu à nouveau des records en 1982 en tant que premier à en recevoir trois, la récompense ultime dans monde de la haute cuisine.

Gordon Ramsay, Marco Pierre White et Marcus Wareing font partie des nombreux chefs célèbres qui ont fait leurs armes dans la cuisine Le Gavroche, sous la tutelle des frères Roux.

Rendant hommage dans une déclaration sur Instagram, le fils d’Albert, Michel Roux Jr, a déclaré que son amour de la vie et sa passion pour rendre les gens heureux grâce à sa nourriture nous manqueraient beaucoup.

«Il a été un mentor pour tant de personnes dans l’industrie hôtelière et une véritable inspiration pour les chefs en herbe, dont moi», a-t-il déclaré.

Le critique gastronomique Jay Rayner a dirigé les hommages sur Twitter, déclarant: «Albert Roux était un homme extraordinaire, qui a laissé une empreinte massive sur l’histoire de la gastronomie de son pays d’adoption.

« L’appel nominal des chefs qui sont passés par les cuisines du Gavroche seuls, est un élément important de la culture moderne de la restauration britannique. RIP. »

Le chef de la télévision James Martin a décrit Roux comme « un véritable titan de la scène gastronomique dans ce pays », tandis que le Guide Michelin a rendu hommage à « un père de la restauration britannique ».

Albert Roux OBE, avec son défunt frère Michel, était un père de l’industrie de la restauration britannique et son héritage vivra à travers les nombreux chefs qui sont passés par sa cuisine. Nous tous au Guide Michelin adressons nos sincères condoléances à la famille Roux – Le Guide MICHELIN (@MichelinGuideUK) 6 janvier 2021

ton frère et dis merci pour tout. Mes pensées à toute la famille et amis Roux – James Martin (@jamesmartinchef) 6 janvier 2021

L’organisation caritative de défense des animaux PETA a également rendu hommage, félicitant le chef d’avoir pris position sur le foie gras, un produit alimentaire à base de foie de canard ou d’oie engraissé qui est interdit dans plusieurs pays.

« Ce chef français multi-étoilé au guide Michelin a aidé de nombreuses personnes à comprendre que le foie gras est une torture animale », a déclaré PETA. « Il a dit que comme les cigarettes, il devrait porter un avertissement sur la souffrance hideuse des canards et des oies maltraités pour sa production. Nous ne l’oublierons jamais. »

La mort d’Albert Roux survient 10 mois après la mort de son jeune frère, Michel, en mars 2020, à l’âge de 78 ans.

Le jeune frère Michel Roux est décédé en mars 2020



Outre Le Gavroche, les frères entrepreneurs ont créé la bourse Roux en 1984, aidant les chefs britanniques à se former dans des restaurants du monde entier. Les chercheurs précédents incluent feu Andrew Fairlie, Sat Bains et Frederick Forster.

Originaires de la petite ville de Charolles dans le centre de la France, les frères sont arrivés à Londres à une époque où les Britanniques

la capitale n’était pas connue pour sa gastronomie sophistiquée.

Un des vrais grands de la cuisine nous a quittés … Merci chef .. Mes pensées vont à la famille Roux et à l’armée de chefs que vous avez influencée au fil des ans .. Vous nous manquerez mais jamais vous ne les oublierez .. RIP #AlbertRoux pic.twitter.com/5VmXIOADul – Tom Kitchin (@TomKitchin) 6 janvier 2021

Au début, ils se sont relayés dans la cuisine et la salle à manger du Gavroche à Sloane Square à Chelsea, mais le succès du restaurant leur a permis d’en embaucher rapidement d’autres.

En 1972, le couple s’est diversifié, achetant le pub de campagne traditionnel The Waterside Inn dans le village de Bray, sur la rive de la Tamise dans le Berkshire, et le transformant en restaurant et bar à cocktails.

En 1986, les frères se séparent de leurs intérêts commerciaux, Michel et son fils, Alain Roux, continuant à diriger le Waterside Inn, dont Alain reste en charge.

Albert et Michel Roux Jr ont gardé le contrôle du Gavroche, désormais basé à Mayfair.