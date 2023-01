Albert Reichmann, magnat du développement qui a aidé les causes juives, décède à 93 ans

Le promoteur immobilier milliardaire Albert Reichmann jonglait entre deux missions au début de 1990. L’une consistait à tenir le Premier ministre britannique Margaret Thatcher au courant des progrès du projet Canary Wharf à Londres, une opération majeure qu’elle a personnellement dirigée comme pièce maîtresse de son héritage pro-entreprise. M. Reichmann attendait également des informations sur le résultat des pourparlers diplomatiques rapides avec le Kremlin au sujet d’un biologiste moléculaire juif, Vladimir Raiz, cherchant à quitter l’Union soviétique après 18 ans d’appels. Après avoir obtenu un feu vert secret en mars 1990, M. Reichmann était à bord de son avion privé à destination de la Lituanie pour récupérer Refusenik Raiz et son fils.

C’étaient les mondes parallèles de M. Reichmann, un magnat farouchement timide de la publicité qui a aidé à construire des sites emblématiques, notamment Canary Wharf et l’ancien World Financial Center de Manhattan. Dans le même temps, il a utilisé sa fortune et son influence en tant qu’envoyé dans les coulisses pour aider les causes juives, notamment en amenant des dizaines de dissidents et d’émigrés en Occident pendant l’ère soviétique.

Mais M. Reichmann et l’empire familial basé à Toronto ont également commis des faux pas et des excès qui ont tout mis en péril. En 1992, leur entreprise, Olympia & York, a déclaré faillite avec une dette estimée à 19 milliards de dollars : trop de propriétés, trop de postes vacants et, comme l’ont dit certains critiques, trop d’orgueil pendant les années 1980.

“Chaque développeur fait faillite au moins une fois dans sa vie”, a déclaré Albert Reichmann, décédé le 17 décembre à l’âge de 93 ans à Toronto, peu après le dépôt de bilan.

M. Reichmann et ses frères Paul et Ralph ont réussi à conserver une partie des avoirs post-faillite et à reconstruire un portefeuille immobilier de plusieurs milliards. La saga montée-chute-montée a restauré leur réputation d’investisseurs imperturbables et de bienfaiteurs mondiaux pour les groupes juifs – rappelant souvent les voyages de la famille Reichmann commençant en 1938 de Vienne à Paris au Maroc et finalement au Canada dans les années 1950.

« Ils avaient toujours une ville d’avance sur les nazis en fuite », a déclaré Stephen Gross, le gendre de M. Reichmann, au journal canadien National Post.

Après le décès de son frère Paul en 2013, M. Reichmann est devenu le patriarche de l’entreprise familiale post-faillite, Olympia & York Properties, qui a lancé d’autres projets au Mexique, au Canada et ailleurs. Bon nombre de leurs anciens avoirs new-yorkais, y compris le World Financial Center dans le Lower Manhattan, ont été vendus à Brookfield Properties et à d’autres groupes.

Malgré sa richesse et ses relations politiques étendues – M. Reichmann a eu des numéros privés pour les premiers ministres israéliens et les meilleurs diplomates au fil des décennies – il a préféré rester en retrait. M. Reichmann a rarement donné des interviews approfondies et a préféré les accords de poignée de main en privé plutôt que lors de conférences de presse à grand retentissement.

Un dessin animé de 1990 dans le Ottawa Citizen montrait les frères Reichmann Albert, Paul et Ralph, « timides en matière de publicité », alors qu’ils jouaient avec des blocs de construction sous la légende : « Pas de photos, s’il vous plaît ».

Lors d’un événement pour un responsable israélien en visite, M. Reichmann est resté à l’écart pour éviter les photographes. « Se cacher derrière une colonne pendant deux heures puis repartir à reculons. Et Albert était censé être celui qui sortait ! Anthony Bianco a écrit dans un livre de 1996, “The Reichmanns: Family, Faith, Fortune, and the Empire of Olympia & York”.

La famille a également suivi les coutumes juives orthodoxes d’observer le Shabbat du coucher du soleil vendredi au coucher du soleil samedi, même si un accord majeur était en jeu. Il était « très, très fier de son orthodoxie », a déclaré son petit-fils, Robert Reichmann.

En 1993, le bureau du sénateur Ted Kennedy (D-Mass.) a confirmé que M. Reichmann avait fait partie d’un groupe “intermédiaire” cherchant à parvenir à un règlement avec l’homme fort libyen Mouammar Kadhafi au sujet des liens libyens avec l’attentat à la bombe de 1988. Le vol Pan Am 103 au-dessus de l’Écosse, qui a coûté la vie aux 270 personnes à bord. M. Reichmann et ses alliés espéraient une sorte d’accord qui amènerait un pacte de paix entre la Libye et Israël – un effort qui n’a abouti à rien.

M. Reichmann n’a jamais reconnu avoir participé aux pourparlers. Son profil public était si discret que le biographe Bianco l’a décrit comme “un casse-cou capitaliste sous les traits d’un entrepreneur de pompes funèbres”.

Albert Reichmann est né le 18 janvier 1929 à Vienne, où son père d’origine hongroise a déménagé un an plus tôt pour créer une entreprise d’exportation d’œufs. Après l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne en 1938, connu sous le nom d’Anschluss, le père de M. Reichmann a transféré l’argent de la famille à Londres et a converti d’autres actifs en or, ce qui a financé leur évasion à Paris plus tard cette année-là.

La famille s’est ensuite enfuie à Tanger, au Maroc, lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Son père a créé une entreprise de change et sa mère, avec l’aide de M. Reichmann et de ses frères, a rassemblé des colis d’aide pour les prisonniers juifs dans les camps de concentration nazis via la Croix-Rouge espagnole.

« La maison des Reichmann [in Tangier] est rapidement devenu un centre pour d’autres réfugiés juifs fuyant la guerre », a écrit le magazine Maclean’s dans un profil de 1992.

Ses années au Maroc sont devenues une pierre de touche pour M. Reichmann. « Je me sens plus nord-africain que canadien », a-t-il dit un jour à propos du déménagement de la famille outre-Atlantique. M. Reichmann est arrivé au Canada en 1959.

En 1964, M. Reichmann a utilisé 40 000 $ en fonds de démarrage de son père pour fonder York Factory Developments à Toronto. Ses autres frères avaient fondé Olympia Floor & Wall Tile à Montréal. Ils ont fusionné pour créer Olympia & York et ont commencé à conclure des transactions immobilières, souvent scellées sur place.

M. Reichmann a déclaré que les frères ne prenaient parfois que “quelques heures” pour décider d’avancer ou de passer. Le portefeuille s’est rapidement gonflé avec un timing étrange : acquérir des propriétés à Miami au début des années 1980 avant le boom de la ville ; anticiper une vague de constructions à Boston avec des projets tels que le Exchange Place du centre-ville ; faisant une première marque à Toronto en 1975 avec le First Canadian Place de 72 étages qui était autrefois le plus haut bâtiment du pays.

New York, cependant, était leur plus grande cible américaine, amassant des avoirs qui ont payé 142 millions de dollars en impôts fonciers en 1991, soit 2% du total de la ville, a rapporté le New York Times. Un joyau de la couronne était le World Financial Center, conçu par César Pelli, avec son atrium de 10 étages qui était relié au complexe du World Trade Center par une passerelle.

À leur apogée, les Reichmann étaient estimés à 13 milliards de dollars en 1991 par le magazine Forbes et présentés comme la quatrième famille la plus riche du monde.

Les attentats du 11 septembre 2001 ont gravement endommagé le centre financier, des éclats de verre de l’atrium se mêlant aux débris et aux cendres des tours tombées. Il a fallu des années pour reconstruire le centre, maintenant connu sous le nom de Brookfield Place après l’acquisition du site dans le cadre d’une série de transactions.

A Londres, M. Reichmann a pu reprendre une participation minoritaire en 1995 dans un groupe d’investissement qui comprenait George Soros et Laurence Tisch avant que le site ne change à nouveau de mains en 2005.

M. Reichmann a été impliqué assez longtemps pour avoir la satisfaction de faire partie de l’impact du projet sur la ville, déplaçant une partie de l’activité culturelle et commerciale des zones traditionnelles vers le mélange d’espaces commerciaux et de tours de bureaux de Canary Wharf. (Le roi Charles, alors prince de Galles, a fait remarquer en 1988 après avoir regardé les gratte-ciel prévus à Canary Wharf : ” Personnellement, je deviendrais fou si je devais travailler dans un endroit comme celui-ci. ”)

M. Reichmann laisse dans le deuil quatre enfants; son frère Ralph et ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Son épouse, l’ancienne Egosah Feldman, est décédée en 2022. Le décès de M. Reichmann a été confirmé par Gross, son gendre.

L’une des actions les plus audacieuses des frères Reichmann a été de s’emparer de l’immobilier à Manhattan à la fin des années 1970, lorsque la plupart des promoteurs restaient à l’écart après que la ville ait été confrontée à une catastrophe fiscale. La frénésie d’achat de Reichmann a accroché des bâtiments près des monuments de Battery et de Midtown.