Albert Pujols veut jouer mais la carrière pourrait être terminée après le déménagement des Angels

Les Los Angeles Angels savaient que ce jour allait arriver.

Albert Pujols l’a senti aussi.

Les Anges croyaient que Pujols, un Hall of Famer au premier tour de scrutin, n’était tout simplement plus un joueur de tous les jours, citant sa moyenne au bâton de .198 et son .622 OPS.

Pujols, avec véhémence, mais respectueusement, n’était pas d’accord, affirmant qu’il se sentait toujours bien dans l’assiette et que les résultats finiraient par arriver.

Pujols a refusé de prendre sa retraite et les Anges ont refusé de le laisser rester dans l’alignement quotidien, ils se sont donc réunis mercredi soir et ont décidé de divorcer après près de 10 ans, annonçant officiellement jeudi que Pujols était désigné pour une affectation.

« Il ne veut pas être un joueur de banc d’aucune sorte », a déclaré le manager des Angels Joe Maddon. «Il a beaucoup de fierté. »

Pujols a clairement indiqué lors de leur réunion qu’il n’était pas intéressé à être un joueur à temps partiel et, finalement, les Anges n’ont eu d’autre décision que de se séparer.

« Le garder sur le banc ne lui ferait aucun bien, ni rien à l’équipe », a déclaré le directeur général des Angels Perry Minasian. «Nous avons estimé que c’était la meilleure chose pour l’organisation. »

Le propriétaire des anges Arte Moreno, qui est sur le coup pour le reste du contrat de 30 millions de dollars de Pujols cette année, l’a signé, donnant au front office son souhait en faisant de Jared Walsh son joueur de premier but à temps plein avec Shohei Ohtani comme DH de tous les jours.

Et Pujols réalise son souhait de redevenir un agent libre, avec l’espoir de s’accrocher à une autre équipe où il a besoin de 33 circuits supplémentaires pour devenir le quatrième joueur de l’histoire du baseball à frapper 700 circuits en carrière.

«Il n’y a pas eu de combat», a déclaré Minasian. «Il n’y a pas eu d’argument. C’était une conversation qui allait et venait. Il a compris où nous en étions dans la même situation. »

Pujols n’avait aucun désir de récupérer son chèque de paie et d’être un frappeur glorifié. Alors qu’il n’était pas dans la formation de départ contre les Rays de Tampa Bay mercredi soir, en particulier avec Ryan Yarbrough prévu pour lancer, Pujols voulait des réponses. Il a réussi six coups sûrs en neuf au bâton du gaucher avec deux circuits et deux doubles.

Maddon, qui avait dit plus tôt à Pujols qu’il ferait partie de la formation de départ, l’a informé que la situation avait changé.

Quelques heures plus tard, Pujols n’était plus un ange, mettant fin à son mandat quatre mois avant l’expiration de son contrat de 10 ans et 240 millions de dollars.

Pujols a dit à deux personnes ayant une connaissance directe du déménagement que bien qu’il n’ait pas officiellement demandé une libération, il ne voulait pas traîner s’il n’allait pas être un habitué. Ils n’ont parlé à USA TODAY Sports que sous la condition de l’anonymat en raison de la sensibilité de la question.

«Nous avons discuté de plusieurs options», a déclaré le président des Angels, John Carpino. «C’était le plus agréable à faire. »

Pujols a refusé de commenter jeudi et attendra probablement jusqu’à ce qu’il autorise les dérogations dans trois jours et soit un agent libre.

Pourtant, il a clairement indiqué qu’il voulait toujours jouer et prendre sa retraite selon ses propres conditions.

La question est où va-t-il?

Il y a eu des spéculations immédiates sur une réunion avec l’entraîneur Tony La Russa à Chicago, en particulier avec les blessures récentes des White Sox au voltigeur Luis Robert et Eloy Jimenez. Il n’y a rien à cela, disent les responsables des White Sox. Leur joueur de premier but est le MVP en titre de l’AL Jose Abreu, et Yermin Mercedes a été leur principal DH, qui se trouve juste à frapper .386 avec un 1.039 OPS.

S’il n’en tenait qu’à Pujols, il finirait sa carrière à Saint-Louis, la ville qu’il n’aurait jamais dû quitter. Pourtant, les cardinaux ont un joueur de premier but à Paul Goldschmidt. Il n’y a pas de DH en Ligue nationale cette année. Et il est difficile d’imaginer qu’ils dégageraient une place pour Pujols simplement par nostalgie.

Pujols, qui a toujours une maison dans la région de Saint-Louis, a déclaré à USA TODAY Sports que le plus grand souvenir de sa carrière était de revenir au Busch Stadium en tant que visiteur avec les Anges en 2019, quand il était sérénade avec des ovations debout à chaque fois qu’il venait. à l’assiette.

« Ce fut l’une des meilleures expériences, peut-être la meilleure, de ma carrière », a déclaré Pujols. « Je n’oublierai jamais cela. Je veux dire, cela ne m’a pas choqué que j’obtienne une standing ovation lors de ma première à -bat là, mais ai-je pensé à 13 ou 14 ovations debout? Non. C’est Cardinals Nation, mec. C’est à quel point leurs fans sont fidèles. «

Pourtant, peu importe où Pujols se retrouve, ou s’il joue à nouveau, personne ne peut effacer les souvenirs de sa grandeur à Saint-Louis. Il a été trois fois MVP qui a terminé parmi les cinq premiers en votant 10 saisons. Il a eu une moyenne au bâton de .328 et un 1.037 OPS avec 445 circuits et 1329 points produits avec les Cardinals, les menant à deux titres de la Série mondiale.

«J’ai eu les 10 meilleures années de ma vie», a déclaré Pujols, «et je pensais que j’allais avoir la meilleure carrière, j’allais continuer à le faire pour le reste de ma vie. C’est tout simplement impossible de faire ça. «

Les anges l’ont découvert à la dure. Pujols a frappé .256 avec un pourcentage de base de .311 et un pourcentage de slugging de .447 avec 222 circuits et 783 points produits avec eux, et même avoir Mike Trout dans la même formation n’a pas réussi à produire une seule victoire en séries éliminatoires.

Peut-être que Pujols n’aurait jamais dû quitter Saint-Louis, mais qui, dans son esprit, va laisser environ 100 millions de dollars sur la table. Les Reds de Cincinnati ont offert 225 millions de dollars et les Marlins de Miami discutaient d’un accord différé approchant les 280 millions de dollars.

«Vous savez, tout se passe pour une raison», a déclaré Pujols à USA TODAY Sports ce printemps. « Pas de regrets. Je sais à quel point ils ont travaillé dur pour essayer de me garder, et combien j’ai travaillé dur pour essayer de rester là-bas, mais en fin de compte, cela n’a tout simplement pas fonctionné. Je ne le regrette pas. C’était le meilleur pour nous deux.

«Les gens disent:« Que se serait-il passé si vous étiez resté à Saint-Louis? Mes meilleurs chiffres sont à St. Louis, mais cela aurait probablement été pire si je restais depuis que j’ai eu ces blessures, et ils n’ont pas de DH.

«Mais j’aime cette ville. Ces gens ont été formidables pour moi. Et ils sont toujours formidables pour moi 20 ans plus tard. Je suis venu là-bas en tant que petit garçon et je suis parti en tant qu’homme adulte. Nos vies seront toujours bénies d’être à Saint-Louis. »

Techniquement, Pujols restera un ange pendant les 10 prochaines années. Au moins, il sera sur leur liste de paie. Son contrat comprend un contrat de services personnels de 10 ans et 10 millions de dollars, mais il est difficile de l’imaginer représentant une organisation de la communauté après l’avoir froidement congédié.

Cela a conduit le Hall of Famer Pedro Martinez à ridiculiser les anges pour le déménagement, envoyer un tweet: «Je sais que la gloire est de Dieu, non de l’homme; c’est pourquoi je ne suis pas surpris de la manière honteuse dont les anges vous ont traité ainsi que votre héritage aujourd’hui. »

Les anges, bien sûr, n’ont jamais voulu cela non plus. Ils voulaient que Pujols soit aussi formidable pour eux qu’il l’était avec les cardinaux. Ce n’est jamais arrivé. Et maintenant, à l’âge de 41 ans, les Anges ont cessé de croire qu’il était l’un de leurs 26 meilleurs joueurs.

«Cela ne finit jamais», a déclaré Carpino, «comme vous le voulez vraiment.

Pujols attendra maintenant de voir si quelqu’un manifestera un intérêt dans les prochaines semaines. Il continuera à travailler dans l’espoir que quelqu’un appellera, refusant d’abandonner la chasse aux 700, une fraternité qui ne comprend que Hank Aaron, Babe Ruth et Barry Bonds.

Si personne ne veut de lui, ce sera lui qui décidera s’il veut officiellement prendre sa retraite.

«Je ne pense pas que je vais jamais penser que c’est ça», a déclaré Pujols ce printemps. «Mon esprit n’est pas là. »

Ce sera peut-être à la fin de la saison.

Peut-être même dans quelques mois.

Mais, comme les anges ont été catégoriquement dit, ce temps n’est certainement pas maintenant.

