Albert Pujols des Cardinals devient le 4e joueur de l’histoire de la MLB à frapper 700 circuits

Le cogneur des Cardinals de St. Louis Albert Pujols a frappé son 700e coup de circuit en carrière vendredi soir, se connectant pour son deuxième entraînement du match contre les Dodgers de Los Angeles et devenant le quatrième joueur à franchir le cap de l’histoire des ligues majeures.

Pujols, âgé de 42 ans, a frappé le n ° 699 en troisième manche, puis a lancé le n ° 700 en quatrième au Dodger Stadium.

Avec l’entraînement dans les derniers jours de sa dernière saison dans la ligue majeure, Pujols a rejoint Barry Bonds (762 circuits), Hank Aaron (755) et Babe Ruth (714) dans l’un des clubs les plus exclusifs du baseball.

C’est un parcours remarquable pour Pujols. Il s’agissait de son 14e circuit depuis le début du mois d’août pour les Cardinals, leaders de NL Central, et de son 21e de la saison.

Le circuit historique de Pujols était un tir de trois points contre le releveur des Dodgers Phil Bickford. Le ballon a atterri dans les premières rangées du pavillon du champ gauche, au même endroit où son tir de deux points a touché la manche précédente contre le gaucher Andrew Heaney.

Pujols a reçu une ovation debout prolongée de la foule – il a terminé la saison dernière alors qu’il jouait pour les Dodgers. Il a pris un rappel, levant sa casquette en signe de reconnaissance.

Les fans ont scandé “Pujols! Pujols!” Ils se sont finalement assis après s’être levés dans l’attente de voir l’histoire.

Pujols a cassé une égalité avec Alex Rodriguez pour la quatrième place sur la liste lorsqu’il a frappé le circuit en carrière n ° 697 contre Pittsburgh le 11 septembre.

Atteindre 700 circuits semblait être un long coup pour Pujols lorsqu’il battait .189 le 4 juillet. Mais le triple MVP de la NL a commencé à trouver son coup en août, écrasant sept circuits en une séquence de 10 matchs qui a aidé St. Louis à tirer loin dans la course de division.

“Je sais qu’au début de l’année … je voulais évidemment de meilleurs résultats”, a déclaré Pujols après avoir réussi un circuit lors d’une victoire 1-0 contre les Cubs de Chicago le 22 août. “Mais j’avais l’impression de frapper fort le ballon. Parfois, ce jeu va vous enlever plus que le jeu [is] te redonner.

“Donc, je pense qu’en fin de compte, il faut être positif et rester concentré et faire confiance à son travail. C’est quelque chose que j’ai fait tout le temps.”

Saison renaissante

Pujols a connu une saison renaissante après son retour à Saint-Louis en mars pour un contrat d’un an de 2,5 millions de dollars américains. C’est son plus haut total depuis qu’il a frappé 23 circuits pour les Angels en 2019.

Il prévoit de prendre sa retraite à la fin de la saison.

Pujols a également commencé sa carrière à Saint-Louis. Il a été sélectionné par les Cardinals au 13e tour du repêchage amateur de 1999 et a remporté le prix NL Rookie of the Year 2001.

Le natif de la République dominicaine a frappé au moins 0,300 avec au moins 30 circuits et 100 points produits au cours de chacune de ses 10 premières saisons. Il a aidé les Cardinals à remporter les titres des World Series en 2006 et 2011.

Il a établi un sommet en carrière avec 49 circuits en 2006 – l’une des sept saisons avec au moins 40 circuits. Il a mené les majors avec 47 circuits en 2009 et a dominé la NL avec 42 en 2010.

Pujols a quitté Saint-Louis en agence libre en décembre 2011, signant un contrat de 240 millions de dollars sur 10 ans avec les Angels. Il a été renoncé par les Angels en mai 2021, puis a rejoint les Dodgers et a frappé 12 circuits et a réalisé 38 points en 85 matchs.