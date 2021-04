L’un des génies les plus vénérés, Albert Einstein est peut-être décédé il y a 66 ans, mais grâce à la technologie, vous pouvez toujours avoir des conversations éclairantes avec le scientifique germano-américain. Une société basée en Nouvelle-Zélande et à Austin, spécialisée dans les humains numériques, appelée UneeQ, a créé une version humaine d’Einstein par IA.

le Humains numériques créé par UneeQ peut voir et écouter les utilisateurs pour comprendre le sens de leurs mots, puis moduler leur propre ton de voix et leur langage corporel pour créer des conversations humaines réalistes.

Avec cet outil avancé, la société a créé une version humaine numérique d’Einstein pour commémorer le 100e anniversaire de son prix Nobel de physique. Le site Web a décrit sa création et a écrit qu’il était alimenté par la plate-forme humaine numérique de pointe d’UneQ. UneeQ a créé Einstein numérique qui recrée «parfaitement» les traits de personnalité et les manières du scientifique. Il est accessible à tous ceux qui souhaitent lui parler, 24 heures sur 24. Ce merveilleux exemple d’intelligence artificielle (IA) peut même tester les connaissances d’un individu sur une variété de sujets grâce au quiz quotidien d’Einstein, et ils peuvent également avoir une conversation personnelle sur le travail et la recherche de sa vie.

Le site Web décrit que l’expérience Digital Einstein a été créée pour offrir une opportunité aux passionnés de science. Grâce à cette IA, les gens peuvent engager une conversation avec l’homme qui nous a donné la théorie de la relativité et ressent sa présence. L’UneQ a également mentionné que l’une des inspirations derrière cette création était la nécessité de fournir un compagnon personnel aux personnes qui sont seules à la maison pendant la pandémie. Einstein offre un visage et une personnalité amicaux à ceux qui souffrent le plus de l’isolement et de la solitude continus ressentis au cours de l’année écoulée, mentionne le site Web.

Digital Einstein peut communiquer avec les gens en utilisant la conversation, les expressions humaines et les réponses émotionnelles pour offrir au mieux des interactions quotidiennes. L’IA présente également un avantage sur les humains car elle ne montrerait pas de préoccupations telles que le jugement, la honte ou la culpabilité, qui sont quelques-uns des blocages émotionnels qui dissuadent beaucoup de personnes de se confier et de faire confiance aux interactions humaines fondamentales.

Pour obtenir votre propre Einstein Digital Human personnalisé, il faut remplir un formulaire disponible sur le site. Peu de temps après, l’entreprise promet de prendre contact avec les acheteurs potentiels.

