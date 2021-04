Le créateur de mode ISRAELI Alber Elbaz est décédé des suites d’un coronavirus à l’âge de 59 ans.

Le directeur créatif basé en France, connu principalement pour son travail dans les maisons de couture françaises Lanvin et Yves Saint-Lauren, est décédé le dimanche 25 avril 2021.

Qui est Alber Elbaz?

Alber Elbaz était un créateur de mode israélien et le fondateur de la marque AZ Factory, soutenue par Richemont.

Il était auparavant directeur de la création de Lanvin à Paris de 2001 à 2015.

Il a également fait des séjours dans plusieurs autres maisons de mode renommées, notamment Geoffrey Beene, Guy Laroche et Yves Saint Laurent.

Quelle était la valeur nette d’Alber Elbaz?

La valeur nette du créateur de mode est estimée entre 1 et 5 millions de dollars.

En octobre 2015, il a annoncé qu’il avait été licencié de son poste chez Lanvin.

Il a reçu 10 M € de rémunération de la société mère de Lanvin, Jeanne Lanvin SA.

Alber Elbaz avait-il été vacciné contre Covid-19?

Selon le Times of Israel, Elbaz a été infecté par la variante sud-africaine du COVID alors qu’il était complètement vacciné.

Alber est décédé à l’âge de 59 ans après une bataille avec Covid-19, a annoncé dimanche le groupe de luxe Richemont.

Le président de Richemont, Johann Rupert, a déclaré dans un communiqué: «C’est avec un choc et une immense tristesse que j’ai appris le décès soudain d’Alber.

«Alber avait une réputation largement méritée en tant que l’une des personnalités les plus brillantes et les plus appréciées de l’industrie.

«J’ai toujours été séduit par son intelligence, sa sensibilité, sa générosité et sa créativité débridée.

« C’était un homme d’une chaleur et d’un talent exceptionnels, et sa vision singulière, son sens de la beauté et son empathie laissent une impression indélébile. »