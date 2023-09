ALBEMARLE ET CATERPILLAR COLLABORENT POUR PIONNIER LES TECHNOLOGIES ET OPÉRATIONS MINIÈRES DURABLES

L’accord comprend un accord de collaboration pour le déploiement de camions électriques à batterie Cat et de solutions de transfert d’énergie sur site, un accord-cadre de prélèvement de lithium et un accord pour explorer les opportunités potentielles de collaboration sur la recherche sur la technologie des batteries.

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 27 septembre 2023 /PRNewswire/ — Albemarle Corporation (NYSE : ALB), un leader mondial dans la fourniture d’éléments essentiels à la mobilité, à l’énergie, à la connectivité et à la santé, a signé aujourd’hui des accords avec Caterpillar Inc. (NYSE : CHAT) pour collaborer sur des solutions visant à soutenir la chaîne de valeur complète des batteries circulaires et les opérations minières durables.

La collaboration vise à soutenir d’Albemarle les efforts visant à établir Kings Mountain, Caroline du Nord en tant que tout premier site minier de lithium à zéro émission en Amérique du Nord. Ces efforts incluent l’utilisation d’équipements miniers de nouvelle génération alimentés par batterie. chenille et Albemarle signé un accord faisant d’Albemarle Lithium produit en Amérique du Nord disponible pour être utilisé dans la production de batteries Caterpillar. Les deux sociétés exploreront également les opportunités de collaboration en matière de recherche et de développement de technologies de cellules de batterie et de techniques de recyclage.

« Chez Albemarle, nous nous engageons à construire un monde plus résilient. Nos partenaires jouent un rôle essentiel pour obtenir cet impact, et cette collaboration avec Caterpillar montre comment nous « prônons l’exemple » pour être pionniers dans l’avenir. C’est un scénario gagnant-gagnant, dans lequel nous sommes à la fois clients et fournisseurs les uns des autres, et où l’innovation que nous poursuivons ensemble profite au monde », a déclaré Éric Norris, d’Albemarle Président du stockage d’énergie.

« Au-delà de la fourniture d’infrastructures et de matériaux, les machines Caterpillar alimentées par batterie et les améliorations potentielles de la technologie cellulaire ouvriront de nouvelles possibilités pour l’avenir de l’exploitation minière durable », a déclaré Norris. « Nous sommes impatients de reproduire à Montagne des Rois les mêmes progrès que nous avons réalisés en matière de responsabilité sociale et environnementale dans notre Salar d’Atacama exploitation, où nous sommes devenus le premier producteur de lithium au monde à réaliser un audit indépendant et à publier notre rapport conformément aux normes strictes de l’Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).

« Caterpillar développe aujourd’hui des batteries lithium-ion et des produits électriques à batterie pour nos clients du monde entier qui, comme Albemarlese dirigent vers les objectifs de zéro émission nette de carbone », a déclaré Rod Shurman, vice-président senior des solutions d’électrification et d’énergie chez Caterpillar. « Les accords d’achat de lithium et de collaboration potentielle en matière de R&D signés aujourd’hui contribueront à faire progresser ce travail et à construire davantage une chaîne de valeur sécurisée, résiliente et durable pour les équipements électrifiés dans l’ensemble du portefeuille Caterpillar, tout en soutenant également d’Albemarle voyage vers des opérations plus durables.

« Grâce à cette collaboration avec Caterpillar, Albemarle crée une nouvelle voie où nous pouvons avoir un impact mondial – en dehors du leadership pour lequel nous sommes connus avec les véhicules électriques », a déclaré Anita Natesh, d’Albemarle Vice-président commercial pour Amérique du Nord, L’Europe  et Inde pour le stockage d’énergie. « En collaboration avec Caterpillar, nous mettrons sur le marché des équipements miniers plus durables… et, ce faisant, démontrerons que notre engagement à favoriser la transition vers une énergie propre s’étend au-delà de nos collaborations avec les constructeurs automobiles.

« En travaillant ensemble, nous avons l’opportunité de soutenir d’Albemarle objectif de devenir le premier producteur de lithium zéro émission en Amérique du Nord tout en contribuant à un avenir plus durable pour l’industrie minière », a déclaré Rob Hoenesvice-président senior des opérations et produits des industries des ressources chez Caterpillar.

L’annonce fait suite à d’Albemarle récente récompense de 90 millions de dollars du ministère de la Défense, pour aider à soutenir l’expansion de l’exploitation minière nationale et la production de lithium pour la chaîne d’approvisionnement en batteries du pays.

À propos Albemarle

Albemarle Corporation (NYSE : ALB) est leader mondial dans la transformation des ressources essentielles en ingrédients essentiels à la mobilité, à l’énergie, à la connectivité et à la santé. Nous travaillons en partenariat pour inventer de nouvelles façons de se déplacer, d’alimenter, de se connecter et de protéger en gardant à l’esprit les personnes et la planète. Un approvisionnement mondial fiable et de haute qualité en lithium et en brome nous permet de proposer des solutions avancées à nos clients. Apprenez-en davantage sur la façon dont les gens de Albemarle contribuent à un monde plus résilient sur albemarle.com et sur Twitter @AlbemarleCorp.

À propos de Caterpillar

Avec un chiffre d’affaires et un chiffre d’affaires 2022 de 59,4 milliards de dollars, Caterpillar Inc. est le premier fabricant mondial d’équipements de construction et d’exploitation minière, de moteurs diesel et au gaz naturel hors route, de turbines à gaz industrielles et de locomotives diesel-électriques. Depuis près de 100 ans, nous aidons nos clients à construire un monde meilleur et plus durable et nous nous engageons et contribuons à un avenir à faibles émissions de carbone. Nos produits et services innovants, soutenus par notre réseau mondial de concessionnaires, offrent une valeur exceptionnelle qui aide les clients à réussir. Caterpillar exerce ses activités sur tous les continents, opérant principalement à travers trois segments principaux – Industries de la construction, Industries des ressources et Énergie et transports – et fournissant des financements et des services associés par l’intermédiaire de notre segment Produits financiers. Visitez-nous sur caterpillar.com ou rejoignez la conversation sur nos réseaux sociaux à caterpillar.com/en/news/social-media.html.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations concernant nos attentes, anticipations et convictions concernant l’avenir, qui constituent des « déclarations prospectives » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives, qui sont basées sur des hypothèses selon lesquelles que nous avons faites à la date des présentes et sont soumis à des risques et incertitudes connus et inconnus, contiennent souvent des mots tels que « anticiper », « croire », « estimer », « s’attendre », « guider », « avoir l’intention de », « peut , « perspectives », « devrait », « serait » et « sera ». Les déclarations prospectives peuvent inclure des déclarations concernant les attentes concernant l’accord de collaboration entre Albemarle et Caterpillar, y compris la capacité d’intégrer des équipements miniers alimentés par batterie dans les opérations minières et l’efficacité de ces équipements, les progrès vers les objectifs de zéro émission nette de carbone, les opportunités de recherche sur la technologie des batteries et les techniques de recyclage, et toutes les autres informations relatives à des sujets qui ne sont pas faits historiques. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des perspectives exprimées ou implicites dans toute déclaration prospective comprennent : les changements dans les conditions économiques et commerciales ; performance financière et opérationnelle des clients de chacun des Albemarle et chenille ; le calendrier et l’ampleur des commandes des clients ; les fluctuations des prix du marché du lithium ; déficits de volume de production ; concurrence accrue; les changements dans la demande de produits ; disponibilité et coût des matières premières et de l’énergie ; changement et développement technologiques; les fluctuations des devises étrangères ; les changements dans les lois et la réglementation gouvernementale ; les actions réglementaires, les procédures, les réclamations ou les litiges ; failles de cybersécurité, attaques terroristes, accidents industriels ou catastrophes naturelles ; troubles politiques; les changements dans l’inflation ou les taux d’intérêt ; la volatilité des marchés de la dette et des actions ; opérations d’acquisition et de cession; le calendrier et le succès des projets ; performance des partenaires dans les coentreprises et autres projets ; les changements dans les cotes de crédit ; et les autres facteurs détaillés de temps à autre dans les rapports de chacun des Albemarle et Caterpillar déposent auprès de la SEC, y compris ceux décrits sous « Facteurs de risque » dans chacun des d’Albemarle et le rapport annuel le plus récent de Caterpillar sur formulaire 10-K et tous les rapports trimestriels déposés ultérieurement sur formulaire 10-Q, qui sont déposés auprès de la SEC et disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse. Ni l’un ni l’autre Albemarle et Caterpillar n’assume aucune obligation de fournir des révisions aux déclarations prospectives si les circonstances changeaient, sauf si les lois sur les valeurs mobilières et autres lois applicables l’exigent autrement.

SOURCE Société Albemarle