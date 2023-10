ORONO, Maine : Faysal Aden a accumulé 141 verges et deux touchés, Reese Poffenbarger a réussi 324 verges et deux scores, et Albany a battu le Maine 37-21 samedi.

Albany (6-3, 4-1 Coastal Athletic Association) a marqué quatre touchés en attaque. La défense a forcé trois revirements et a marqué son propre touché.

Aden, un diplômé transféré, a enregistré son premier TD collégial. Marqeese Dietz et Brevin Easton ont chacun reçu plus de 125 verges. Dietz a capté sept passes pour 150 verges et Easton a marqué deux fois.

Brian Abraham a eu un échappé forcé qu’il a renvoyé pour un touché de 68 verges pour donner à Albany une avance de 17-7. Ori Jean-Charles, à son retour dans le Maine, a mené la défense d’Albany avec 10 plaqués. Le joueur de ligne défensive Joseph Greaney et le demi défensif Isaac Duffy ont chacun enregistré une interception.

Derek Robertson a lancé trois touchés mais a été intercepté à deux reprises pour le Maine (2-7, 1-5). Michael Monios a capté 10 passes pour 96 verges et un touché.

