Les résultats préliminaires de lundi ont montré que le Parti socialiste au pouvoir était en tête des élections législatives albanaises.

Avec un tiers des suffrages comptés, les socialistes de gauche du Premier ministre Edi Rama détiennent 50% des voix, suivis du principal parti démocratique d’opposition de centre-droit de Lulzim Basha avec 39%.

Un sondage de sortie pour Euronews Albanie du MRB, qui fait partie du groupe Kantar basé à Londres, a projeté que les socialistes gagneraient environ 46% des voix tandis que les démocrates devraient en capturer environ 42%. On ne sait toujours pas si les socialistes obtiendront les 71 sièges dont ils ont besoin pour gouverner seuls.

Le taux de participation préliminaire dimanche était de près de 48%, un peu plus qu’il y a quatre ans.

Quelque 3,6 millions d’électeurs en Albanie et à l’étranger ont voté pour élire 140 législateurs pour un mandat de quatre ans dans la nation des Balkans.

Le vote dimanche s’est déroulé de manière relativement fluide, mais avec quelques problèmes. Le principal problème était l’identification électronique des électeurs, qui a été appliquée pour la première fois dans le pays. Quelque 167 bureaux de vote sur 5 199 n’ont pas fonctionné.

Ilirjan Celibashi, chef de la Commission électorale centrale, a considéré l’élection comme un succès et a déclaré que «le processus a été caractérisé par une situation calme, la sécurité et l’intégrité». Il a dit que le gagnant serait connu mardi soir.

L’Albanie, membre de l’OTAN depuis 2009, a hâte de lancer des négociations d’adhésion à part entière avec les 27 membres de l’Union européenne plus tard cette année et le vote de dimanche – la 10e élection parlementaire post-communiste en Albanie – est considéré comme une étape clé sur cette voie. À ce jour, le vote a toujours été entaché d’irrégularités.

Rama est à la recherche d’un troisième mandat consécutif, souhaitant renforcer les efforts albanais dans le tourisme, l’énergie, l’agriculture et les projets numériques.

Le chef de l’opposition Basha dit qu’il apportera un changement par rapport à ce qu’il prétend être un gouvernement de corruption et de liens avec le crime organisé. Il s’est engagé à réduire les impôts, à augmenter les salaires et à fournir plus de soutien social.

Les observateurs étrangers de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et les ambassades occidentales surveillant le vote publieront leurs conclusions préliminaires plus tard lundi.

Les ambassadeurs des États-Unis, de l’UE et d’autres pays occidentaux ont appelé les dirigeants politiques albanais «à accepter le jugement des électeurs».

