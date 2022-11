Albanie. La Grande-Bretagne a tort de rejeter la responsabilité de Tirana sur les migrants

La Grande-Bretagne a vu plus de 40 000 migrants traverser la Manche cette année, un record. Un tiers d’entre eux sont des Albanais.

Le Royaume-Uni et la France ont signé lundi un accord qui verra davantage de patrouilles policières sur les plages du nord de la France pour tenter d’empêcher les migrants d’essayer de traverser dans de petites embarcations.

La ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, a décrit les arrivées comme une “invasion sur notre côte sud” qui agace également l’Albanie en accusant les gangs criminels albanais d’avoir “abusé” du système d’asile britannique et des lois modernes sur l’esclavage.

Braverman a suscité de nombreuses critiques pour ces mots la semaine dernière et a également incité Rama à réagir durement, qualifiant ses mots de “récit fou” et tentant de “dissimuler des politiques totalement ratées sur les frontières et la criminalité”.