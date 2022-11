Albanie. La Grande-Bretagne a tort de rejeter la responsabilité de Tirana sur les migrants

TIRANA, Albanie (AP) – Le Premier ministre albanais a déclaré mardi que la Grande-Bretagne menait une “attaque calculée” contre son pays en le blâmant pour le nombre accru d’immigrants traversant illégalement la Manche.

Edi Rama a déclaré que le nouveau cabinet britannique faisait des Albanais des boucs émissaires parce qu’il “a pris une impasse avec sa nouvelle politique résultant du Brexit”.

La Grande-Bretagne a vu plus de 40 000 migrants traverser la Manche cette année, un record. Un tiers d’entre eux sont des Albanais.

Le Royaume-Uni et la France ont signé lundi un accord qui verra davantage de patrouilles policières sur les plages du nord de la France pour tenter d’empêcher les migrants d’essayer de traverser dans de petites embarcations.

La ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, a décrit les arrivées comme une “invasion sur notre côte sud” qui agace également l’Albanie en accusant les gangs criminels albanais d’avoir “abusé” du système d’asile britannique et des lois modernes sur l’esclavage.

Braverman a suscité de nombreuses critiques pour ces mots la semaine dernière et a également incité Rama à réagir durement, qualifiant ses mots de “récit fou” et tentant de “dissimuler des politiques totalement ratées sur les frontières et la criminalité”.

“Le fait qu’il n’y ait pas eu d’excuses montre qu’il s’agissait d’une attaque calculée”, a-t-il ajouté mardi.

Rama a déclaré que la libéralisation des visas aiderait à réduire le nombre de personnes arrivant illégalement, mais la politique du gouvernement britannique est “complètement l’inverse”.

“Le gouvernement britannique a lancé une voie sans issue avec sa nouvelle politique résultant du Brexit”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

La semaine dernière, le bureau du Premier ministre britannique Rishi Sunak s’est dit « extrêmement reconnaissant » de la coopération de l’Albanie dans la gestion des migrations.

Sunak a décrit la crise des migrants comme un “problème grave et croissant”. Il a reconnu que “pas assez” de demandes d’asile étaient traitées, mais a soutenu que son gouvernement conservateur maîtrisait la situation.

——-

Suivez Llazar Semini sur https://twitter.com/lsemini

Llazar Semini, Associated Press