Albanese salue les réprimandes envers la Russie, malgré les commentaires édulcorés dans la déclaration des dirigeants

« Je pense qu’une solution saine a été trouvée dans la déclaration concernant la nécessité de rechercher un équilibre clair et équitable des intérêts », a-t-il déclaré. La sherpa russe du G20, Svetlana Lukash, a salué dimanche cette déclaration. « Les négociations sur la question ukrainienne ont été très difficiles », a-t-elle déclaré, selon l’agence de presse russe Interfax. « Tout s’est reflété sous une forme équilibrée. » Poutine a sauté le sommet du G20 pour la deuxième année consécutive. La Cour pénale internationale a émis en mars un mandat d’arrêt pour des crimes présumés en Ukraine. Le président chinois Xi Jinping a également décidé de ne pas assister à l’événement depuis son premier mandat, faisant craindre que le sommet ne perde sa capacité à traiter de deux de ses questions les plus urgentes : la guerre en Ukraine et les ambitions territoriales, diplomatiques et économiques de la Chine. .

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, qui accueillera le G20 à Rio de Janeiro en 2024, a déclaré que Poutine ne serait pas arrêté s’il se rendait au Brésil l’année prochaine. « Je crois que Poutine peut facilement aller au Brésil », a déclaré dimanche Lula dans une interview accordée à l’agence de presse brésilienne Firstpost. « Ce que je peux vous dire, c’est que si je suis président du Brésil et qu’il vient au Brésil, il ne sera pas arrêté. » Ces commentaires mettent en évidence la division croissante au sein du G20 entre l’Occident et certains pays en développement, dont le Brésil et l’Inde hôte, qui dépendent de Moscou pour leurs approvisionnements militaires et souhaitent maintenir des liens forts avec la Russie malgré les impacts mondiaux de la guerre. Alors que le Premier ministre indien Narendra Modi a évité l’embarras de présider le premier sommet du G20 en ne publiant pas de déclaration commune, les négociations se sont poursuivies jusqu’à la dernière minute après des semaines d’appels des États-Unis et de l’Europe pour que le groupe des plus grandes économies mondiales prenne une position plus ferme sur le conflit. Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a défendu cette déclaration. « En ce qui concerne le changement de langage sur le conflit russo-ukrainien par rapport à la Déclaration de Bali : Bali était Bali, ici Delhi », a-t-il déclaré. « Beaucoup de choses se sont produites depuis la Déclaration de Bali. »

Des milliers d'Ukrainiens et de Russes ont été tués l'année dernière, dont 900 civils ukrainiens, par des bombes à fragmentation russes, selon la Coalition contre les armes à sous-munitions. Des drones russes ont attaqué Kiev tôt dimanche, quelques heures après la signature de la déclaration du G20. Mercredi, une attaque russe a tué 17 personnes dans la ville orientale de Kostiantynivka. Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a déclaré que cette déclaration n'avait « pas de quoi être fier ». Cette déclaration a été condamnée par des groupes ukrainiens de défense des droits de l'homme pour ne pas avoir critiqué l'invasion de l'Ukraine par Poutine. « Cette déclaration faible du G20 est non seulement lâche en ne mentionnant même pas la Russie ou ses crimes de guerre en cours, mais elle échoue complètement à aborder la responsabilité que le G20 devrait avoir pour arrêter la Russie et ses armes géopolitiques », a déclaré Svitlana Romanko, directrice du groupe de défense ukrainien Razom. Nous sommes.

Modi a passé le sommet à redorer l’image mondiale de l’Inde et à tenter de détourner l’attention du G20 de l’Ukraine vers le commerce, les investissements dans les infrastructures et le changement climatique. Dimanche, les dirigeants du G20 ont remis des plants d’arbres à Modi avant la dernière session du sommet : « une terre, une famille, un avenir ». Dans leur déclaration, les dirigeants des plus grands émetteurs mondiaux se sont engagés à « accélérer de toute urgence nos actions pour faire face aux crises et aux défis environnementaux, notamment le changement climatique », malgré les climatologues avertissant que des réductions plus importantes étaient nécessaires pour arrêter l’augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés. au-dessus des niveaux préindustriels. Albanese a déclaré aux dirigeants qu’ils se trouvaient à un moment critique. « Le changement climatique a des conséquences néfastes et dévastatrices », a-t-il déclaré dimanche. « Il est maintenant temps pour nous de nous rassembler. » Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s’adresse au président américain Joe Biden lors du sommet des dirigeants du G20 à Delhi. Crédit: Getty Images