Albanese salue la déclaration du G20 en Ukraine

Les dirigeants ont déclaré qu’ils « ont souligné les souffrances humaines et les impacts négatifs supplémentaires de la guerre en Ukraine », mais ont ajouté « qu’il y avait des points de vue et des évaluations différents sur la situation ».

Chargement

La Russie n’a été nommée directement qu’en référence à ses livraisons de céréales et d’engrais.

« Nous appelons tous les États à respecter les principes du droit international, notamment l’intégrité territoriale et la souveraineté, le droit international humanitaire et le système multilatéral qui garantit la paix et la stabilité », indique le communiqué.

La déclaration finale des dirigeants du G20 faisait suite aux craintes qu’aucune déclaration ne soit publiée lors du sommet de cette année et est intervenue un jour avant la date prévue avant le départ du président américain Joe Biden et d’Albanese tôt dimanche.