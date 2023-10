Albanese appelle au calme alors que les inquiétudes grandissent quant à la sécurité des Australiens en Israël

« Nous voulons envoyer un message assez fort. Nous ne voulons pas que cela s’étende et l’idée est que l’Iran fasse passer ce message haut et clair », a déclaré Brown à un petit groupe de journalistes voyageant avec lui à Bruxelles.

« Et je n’ai certainement pas vu cela dans les images que j’ai vues hier soir, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles je pense qu’il était tout simplement inapproprié que cela se déroule hier soir. »

« Israël a le droit de se défendre, et c’était une attaque odieuse », a déclaré Wong à la radio ABC mardi matin.

Alors que des images montraient au moins quatre Israéliens exécutés peu après avoir été pris en otage par le Hamas, le groupe militant a menacé de tuer un otage pour chaque attaque israélienne sur Gaza qui atterrissait sans avertissement et de diffuser les exécutions pour que le monde puisse les voir.

Plus tôt mardi, la ministre des Affaires étrangères Penny Wong a soutenu le droit d’Israël à se défendre alors que le pays a annoncé qu’il imposerait un siège complet à Gaza, notamment en coupant l’approvisionnement en électricité, nourriture, eau et carburant de l’enclave palestinienne.

« Nous combattons les barbares et nous réagirons en conséquence. »

En réponse aux attaques surprise du week-end qui ont coûté la vie à plus de 900 personnes en Israël, le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré : « J’ai donné un ordre : Gaza sera complètement assiégée.

« Nous déclarons que nous répondrons sans avertissement à tout ciblage de notre peuple qui est en sécurité dans ses maisons, en exécutant nos otages civils, et nous le diffuserons par voie audio et vidéo », a déclaré Abou Obaida dans un communiqué publié sur le site Internet. Chaîne Telegram des Brigades Al-Qassam.

Un porte-parole de la branche armée du Hamas a déclaré qu’elle commencerait à tuer des otages civils et à diffuser cet acte si Israël ciblait des personnes à Gaza sans préavis.

« Les responsables australiens surveillent la situation de près et restent en contact avec les autorités locales », a déclaré le porte-parole.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères et du Commerce a déclaré que le gouvernement cherchait à confirmer le bien-être des Australiens qui pourraient avoir été pris dans l’attaque contre Israël.

Wong a ajouté que le gouvernement avait une position de principe selon laquelle tous les acteurs devraient chercher à protéger les vies civiles et agir avec retenue.

Vidéos graphiques, revues et rapportées par Le Washington Postmontrait au moins quatre otages israéliens tués peu après avoir été capturés dans une rue de Beeri, un kibboutz du sud d’Israël.

Au moins 687 Palestiniens ont été tués et au moins 3 726 blessés, ont indiqué les autorités de Gaza.

Les dirigeants du Royaume-Uni, des États-Unis, de la France, de l’Allemagne et de l’Italie ont publié mardi une déclaration commune exprimant un « soutien ferme et uni » à l’État d’Israël et exprimant une « condamnation sans équivoque » du Hamas.

« Nous affirmons clairement que les actions terroristes du Hamas n’ont aucune justification, aucune légitimité et doivent être universellement condamnées », ont déclaré les dirigeants.