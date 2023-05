Alba quittera Barcelone après 11 ans en fin de saison

Le défenseur barcelonais Jordi Alba quittera le club catalan à la fin de la saison en cours en tant qu’agent libre, a-t-on annoncé mercredi.

Alba, 34 ans, a un contrat avec le Barça jusqu’en 2024 mais un accord a été conclu pour qu’il parte cet été après 11 ans dans l’équipe première.

Une déclaration du club mercredi lire: « Barcelone et Jordi Alba sont parvenus à un accord pour résilier le contrat du joueur avec le club qui devait courir jusqu’à la fin de la saison 2023-24.

« Barcelone tient à exprimer publiquement sa gratitude à Alba pour son professionnalisme, son engagement et son dévouement, ainsi que pour ses relations toujours positives et amicales avec tous les membres de la famille Barca. Nous lui souhaitons bonne chance à l’avenir. Le Barca sera toujours un foyer pour toi, Jordi. »

Le match de dimanche contre Majorque au Spotify Camp Nou sera donc son dernier match à domicile pour le Blaugrana et une chance de dire au revoir aux supporters.

Le Barça, qui a déjà décroché le titre de LaLiga, clôturera ensuite la saison au Celta Vigo le week-end suivant, qui sera désormais la dernière sortie d’Alba pour le club.

Le capitaine du club, Sergio Busquets, fera également ses adieux aux fans du Barça dimanche après avoir annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il ne renouvellerait pas son contrat, qui expire en juin.

Alba n’a pas encore confirmé quel sera son prochain déménagement, mais avec Busquets, il a déjà été lié à un déménagement en Arabie saoudite.

« Merci à mes parents et à mon frère pour tout ce qu’ils m’ont appris ; à mes amis pour avoir partagé le voyage avec moi ; et à tous les coéquipiers, staff, entraîneurs, présidents et employés avec qui j’ai côtoyé pendant 18 ans au total avec ce club, » dit Alba dans un vidéo sur son compte de réseau social.

« Merci aussi à mes enfants pour la force qu’ils me donnent chaque jour et à ma femme pour tout ce qu’elle fait, sans eux rien de tout cela n’est possible.

💙❤️ ​​GRÀCIES 💙❤️ GRACIAS 💙❤️ MERCI 💙❤️ pic.twitter.com/2pARAdY02j — Jordi Alba (@JordiAlba) 24 mai 2023

« Mon plus grand rêve a toujours été de jouer pour Barcelone et ma mémoire est pleine de moments de vie dont je me souviendrai avec affection. Le développement dans l’académie a été l’un des moments les plus spéciaux de ma vie. Après sept ans, j’ai dû partir, seulement revenir un peu plus tard pour le moment dont j’avais rêvé, jouer pour l’équipe première et rentrer à la maison avec une présentation au Camp Nou, c’était un moment unique.

« 11 saisons plus tard, je suis fier et satisfait de tout ce que nous avons accompli ensemble. Tout n’a pas été bon, il y a aussi eu des moments compliqués, mais nous en sommes toujours sortis unis.

« Cela me manquera de courir sur l’aile du Camp Nou en ressentant le soutien et l’affection des fans. Qui aurait dit à ce jeune de neuf ans entrant dans l’académie du Barca qu’il accomplirait tant de choses avec le club de sa vie? Je me sens très chanceux.

« Après tout cela, cependant, après y avoir soigneusement réfléchi, c’est le bon moment pour se retirer. Donc, je voudrais annoncer que c’est ma dernière saison en tant que joueur du Barca. Cela n’a pas été une décision facile, mais je pars heureux et l’esprit tranquille car je crois que c’est la meilleure chose à faire. »

Le Barça a également négocié un accord avec l’équipe italienne de l’Inter Milan l’été dernier, bien que la réticence d’Alba à partir ait vu ces pourparlers échouer.

Cependant, après avoir perdu sa place dans l’équipe pour Alexandre Balde cette saison à l’arrière gauche, Alba a décidé qu’il était temps de chercher un nouveau défi loin de son club d’enfance.

Alba a rejoint l’académie du Barça pour la première fois en 1998 mais est parti en 2005, passant du temps avec Cornella et Valence avant de retourner au Camp Nou en 2012 avec un transfert d’une valeur de 14 millions d’euros.

Il a depuis fait plus de 450 apparitions pour le club, remportant six titres de LaLiga, cinq Copas del Rey et une Ligue des champions pendant cette période.