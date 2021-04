Alex Salmond a promis de déposer immédiatement une motion demandant au gouvernement écossais d’entamer des négociations d’indépendance si son parti nouvellement formé renvoie des députés aux élections de Holyrood le mois prochain.

Lançant le manifeste du parti Alba de 57 pages – «Shake Things Up» – l’ancien premier ministre et leader du SNP a déclaré que le parlement écossais devrait adopter un projet de loi référendaire si le gouvernement de Boris Johnson rejette une demande de vote.

S’exprimant lors du lancement du manifeste, qui a été interrompu par des difficultés techniques, M. Salmond a déclaré que le parti avait été créé pour «apporter de l’urgence dans le calendrier de l’indépendance de l’Écosse» et garantir «qu’il n’y ait plus de retour en arrière sur les calendriers».

Alba insufflera de l’urgence sur la question en «faisant pression sur le gouvernement écossais indépendantiste pour qu’il agisse et qu’il rende des comptes si ce n’est pas le cas», a-t-il ajouté.

Insistant sur le fait qu’Alba n’était pas un «parti à problème unique», le manifeste prévoit également d’introduire un paiement annuel de 500 £ à chaque ménage à faible revenu en Écosse pour lutter contre la privation et doubler l’allocation d’entretien des études pour les étudiants.

conseillé Vaccinations britanniques contre le Covid-19: derniers chiffres Boris Johnson refuse de s’excuser pour les textes de Dyson qualifiés de « sleaze » par le parti travailliste UK Politique News – Live: Johnson affronte Starmer au PMQ au milieu des affirmations « à couper le souffle » du lobbying fiscal de Dyson

Cela intervient alors que les électeurs se préparent à se rendre aux urnes le 6 mai pour élire un nouveau Parlement écossais, Nicola Sturgeon, la dirigeante du SNP, jurant déjà de se battre pour un référendum sur l’indépendance si son parti émerge avec une majorité de sièges.

Le manifeste d’Alba, que M. Salmond a décrit comme le seul à prendre l’indépendance «au sérieux», déclare: «Dès la formation du nouveau gouvernement écossais, il devrait commencer à négocier avec Westminster à la fois sur l’organisation d’un référendum et sur les conditions de l’indépendance», Document du Parti Alba déclaré.

«Alba déposera une motion au Parlement pour donner cette instruction. Notre conviction est que, contestée non pas par un seul parti politique mais par une très grande majorité de députés indépendants de soutien, modifiera fondamentalement l’équilibre des pouvoirs entre l’Écosse et Westminster ».

Le manifeste dit que la position de négociation devrait inclure «mais ne se limitera pas» à demander un ordre officiel de l’article 30 du gouvernement de M. Johnson pour tenir un référendum – une position similaire au SNP de Mme Sturgeon.

Si le Premier ministre rejette l’ordre, le document indique que le gouvernement écossais doit alors «adopter un projet de loi référendaire de toute urgence et être prêt à le combattre devant les tribunaux si nécessaire», ajoutant: «Une gamme d’autres tactiques devrait être employée, y compris diplomatique. la pression et l’action juridique internationale, et la mobilisation du peuple écossais à travers des manifestations populaires et pacifiques et une action directe ».

Le parti nouvellement formé de M. Salmond a également exigé que le gouvernement écossais prépare un cadre d’indépendance avant un référendum, y compris le début des travaux pour une banque centrale écossaise et une nouvelle monnaie pour l’Écosse.

« Cela impliquera de gérer une double monnaie sur une période, la livre sterling en tant que monnaie négociable internationalement toujours une dénomination acceptée pour tous les actifs et passifs du secteur privé », a ajouté le manifeste.