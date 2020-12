Barcelone est venu par derrière pour battre le leader de la Liga Real Sociedad 2-1 au Camp Nou mercredi pour se hisser à la cinquième place du tableau.

Willian Jose a ouvert le score contre le cours du jeu à la 27e minute, mais les buts de Jordi Alba et Frenkie de Jong ont donné l’avantage au Barça avant la mi-temps.

La défaite était la première à l’extérieur de la Real Sociedad cette saison et a permis à l’Atletico Madrid de les devancer en tête du classement à la différence de buts.

Positifs

Le Barça a été bon pendant 45 minutes et n’a pas eu la chance de prendre du retard. Ils auraient pu marquer trois ou quatre en première mi-temps, se contentant de deux alors qu’ils venaient de l’arrière pour gagner pour la première fois cette saison. Après la pause, ils ont montré l’autre côté de leur jeu, creusant pour conserver leur avance comme La Real poussé. C’était la performance la plus complète du Barça en Liga depuis des mois.

Les faits saillants comprenaient la sortie d’Alba à gauche, le rôle de Pedri dans un milieu de terrain à trois et le jeune défenseur central de Ronald Araujo et Oscar Mingueza.

Négatifs

La principale plainte de l’entraîneur Ronald Koeman cette saison a été de ne pas prendre de risques et c’était encore le problème du Barca ici – bien qu’il ne soit pas revenu les hanter cette fois.

Antoine Griezmann a été bon, a pris de bonnes positions et c’est pour cela qu’il a eu autant d’occasions, mais certains de ses ratés, à savoir celui de deux mètres en seconde période, étaient impardonnables. Martin Braithwaite a également raté une bonne occasion et le Barça a été contraint de s’accrocher à la fin.

Note du manager sur 10

6 – Koeman a été récompensé pour sa bravoure en affrontant Araujo et Mingueza devant le plus expérimenté Clement Lenglet, tandis que Pedri était bien mieux en forme au milieu de terrain trois que Philippe Coutinho dimanche contre Levante.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 6 – Fait pour travailler pour sa feuille blanche tardivement, réalisant un brillant arrêt d’Alexander Isak après avoir renversé l’effort initial de Willian Jose.

DF Sergino Dest, 6 – Bon centre pour Pedri qui a mené juste large au début et a travaillé dur en défense.

DF Ronald Araujo, 6 ans – Fort et rapide mais un peu téméraire. Je suis parti avec quelques défis dans et autour de la boîte qui auraient pu être pénalisés.

DF Oscar Mingueza, 7 ans – Bien joué. Rapide sur le terrain et bon sur le ballon. Cela dit, sa seule erreur a failli conduire à un but pour la Real Sociedad. Heureusement, Pedri est revenu pour l’aider.

DF Jordi Alba, 8 ans – A pris son but avec brio sur son pied droit plus faible, a établi l’autre but pour De Jong et en a mis un autre sur une plaque pour Griezmann. A maintenant six passes et un but à son actif cette saison.

MF Sergio Busquets, 6 ans – Encore une performance discrète qui s’est terminée en début de seconde période après une réservation pour un défi maladroit.

Jordi Alba était l’homme vedette de Barcelone, l’arrière gauche marquant le premier de l’équipe et préparant De Jong pour le deuxième. David Ramos / Getty Images

MF Frenkie de Jong, 7 ans – Une deuxième performance encourageante en une semaine. A plus de permis pour avancer dans un milieu de terrain à trois et a couronné son affichage avec un but.

MF Pedri, 7 ans – Ne s’arrête pas de courir et d’appuyer mais peut également jouer. A eu des moments forts aux deux extrémités: brillamment mis en place Braithwaite en première mi-temps et inlassablement couvert pour Mingueza en seconde période, prenant un coup du poteau dans le processus.

FW Antoine Griezmann, 6 ans – Manqué un gardien de deux mètres mais bien joué et aurait pu en marquer trois une autre nuit. Aussi, a frappé le dessous de la barre et j’ai vu un autre coup bien enregistré.

FW Lionel Messi, 7 ans – Ses empreintes digitales étaient sur les deux buts malgré ne pas les mettre en place. Joué de manière désintéressée pendant une grande partie de la nuit.

FW Martin Braithwaite, 6 ans – Travaillait dur et offrait du rythme et de la force. J’ai raté une grande chance.

Substitutions

MF Carles Alena, 5 ans – Quelques jolies descentes du ballon mais trop imprécises.

FW Francisco Trincao, 5 – Quelques bonnes touches mais ont donné le ballon dans des zones dangereuses.

MF Miralem Pjanic, N / R – Appuyé sur Pedri après s’être blessé en glissant dans le poteau.

DF Clement Lenglet, N / R – Entré pour Mingueza qui avait des crampes tardivement.