Alayna Albrecht-Payton intente une action en justice pour la fusillade mortelle de Daunte Wright

Regarder quelqu’un mourir d’une mort naturelle et paisible peut être suffisamment traumatisant. Regarder quelqu’un à côté de qui vous êtes assis se faire abattre par un flic est un vrai cauchemar. Alayna Albrecht-Payton, 21 ans, a été blessée mentalement et physiquement lorsque l’officier de l’époque, Kim Potter, a “accidentellement” saisi son arme à feu au lieu de son taser et a tué Daunte Wright. Elle a dû payer le prix de l’incompétence violente de l’État et maintenant l’État aura également un prix à payer.

La petite amie passagère de Daunte Wright intente une action en justice contre City et Killer Cop

Selon le Star-TribuneAlbrecht-Payton demande au moins 150 000 $ de dommages et intérêts à la ville de Brooklyn Center et Kim Potter personnellement liés aux événements mortels du 11 avril 2021. Lorsque Daunte a été abattu, la voiture qu’il conduisait a finalement percuté un autre SUV et a quitté Alayna. avec une mâchoire cassée et des lacérations.

“Albrecht-Payton a été le témoin irréprochable d’un événement horriblement traumatisant, dont beaucoup de gens l’ont entendue témoigner lors du procès pour crime. Et elle a subi des blessures importantes et permanentes, y compris la mâchoire cassée et les coupures, et elle a juste eu peur à l’intérieur et à l’extérieur de cet événement », a déclaré son avocate Kathryn Bennett lors d’un entretien téléphonique lundi.

Malgré ses blessures, Alayna a fait de son mieux pour aider Daunte pendant que Potter organisait une fête de pitié pour elle-même après avoir réalisé qu’elle allait en prison. Le procès l’a clairement indiqué en termes clairs.

« Potter ne s’inquiétait que des conséquences pour elle-même. Elle se dirigea vers le trottoir, s’assit et se mit à gémir. Elle a attiré l’attention de ses collègues officiers sur elle-même et s’est éloignée de la réponse à la crise qu’elle a créée. Officier [Anthony] Luckey lui tapota le dos alors qu’elle était allongée face contre terre sur l’herbe, exprimant son inquiétude à l’idée qu’elle “allait en prison”. “

En ce qui nous concerne, 150 000 $ ne suffisent pas du tout. Nous garderons un œil sur la façon dont ce procès est réglé.