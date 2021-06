Alaya F réagit enfin aux rumeurs de rencontres avec le petit-fils de Bal Thackeray, Aaishwary Thackeray

La fille de Pooja Bedi, Alaya F, sortirait avec le petit-fils de Bal Thackeray, Aaishwary Thackeray. Réagissant aux rumeurs, Alaya dans une récente interview a déclaré que de tels rapports ne devraient pas être pris au sérieux. Elle a également qualifié Aaishvary de « merveilleuse amie et de personne extrêmement talentueuse ».

En parlant à ETimes, l’enfant vedette a déclaré : « Si l’on parle de vous, c’est toujours génial ! Vous ne devriez pas prendre ces rapports trop au sérieux. Aaishwary est un ami merveilleux et une personne extrêmement talentueuse. Ces histoires suscitaient la curiosité de mes proches, mais maintenant, même eux y sont habitués. »

Alaya a ajouté que tout au long du verrouillage, tout ce qu’elle a fait était de penser à elle-même et à aucune autre personne.

Elle a déclaré : « En ce qui concerne ma vie personnelle, je n’y insiste pas autant que ma vie professionnelle. Je pense que votre vie personnelle devrait se mettre en place naturellement. Vous ne devriez travailler que pour être la meilleure version de vous-même chaque jour. C’est ce que j’ai fait pendant le confinement. C’était à moi de penser à moi et à personne d’autre (rires !). »

Alaya et Aaishwary ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises. Le duo avait déjà fait la une des journaux lorsqu’Alaya a assisté à sa fête d’anniversaire à Dubaï cette année avec sa mère Smita Thackeray. Cependant, Alaya a toujours soutenu qu’Aaishwary est un « ami proche de la famille ».

Le mois dernier, sans confirmer ni démentir les rumeurs, Pooja a déclaré dans une récente interview qu’il y aurait toujours des spéculations sur la vie personnelle d’Alaya.

Plus tôt, abordant les rumeurs de fréquentation d’Aaishvary, Alaya avait déclaré à TOI : « C’est un très bon ami. Je sais que c’est un cliché à dire, mais nous sommes de très bons amis de la famille. Nos mères se connaissent, mon grand-père connaît sa mère. , nous nous connaissons depuis très longtemps. C’est juste maintenant que les médias remarquent une photo de nous ensemble et supposent qu’il se passe quelque chose. Nous faisons des cours de théâtre depuis très longtemps, et allons aussi à des cours de danse ensemble ; si les paparazzi nous avaient cliqués plus tôt, ils auraient eu beaucoup plus de photos. C’est pourquoi nous sommes obligés de cliquer ensemble ; je le trouve assez drôle. »

Alaya F a fait ses débuts avec le film de 2020 « Jawaani Jaaneman » face à Saif Ali Khan.