Alaya F jouera dans le remake en hindi du film Kannada d’Ekta Kapoor, « U Turn » | Films Actualités

New Delhi: L’actrice Alaya F a décroché le rôle principal dans le remake en hindi d’Ekta Kapoor du thriller Kannada de Shraddha Srinath « U-Turn », qui mettait en vedette Samantha. Le film sera réalisé par le réalisateur débutant Arif Khan.

Parlant de la collaboration, Ekta Kapoor a déclaré à Midday : « Alaya était fantastique dans son premier film. Il y a chez elle une qualité sûre d’elle mais vulnérable qui, je pense, peut se connecter avec le public à travers. U-Turn vous emmène dans une balade avec des rebondissements à gogo et d’excitation au bord du siège. Je suis tellement heureux d’avoir Alaya à bord ! »

L’actrice est également enthousiasmée par son projet à venir et a partagé avec Midday : « C’est une opportunité extrêmement excitante de collaborer avec Ekta madame si tôt dans ma carrière, surtout pour un projet aussi intéressant. Je me sens responsable de me voir confier la tâche de conduire une histoire aussi intrigante et je suis absolument ravi de commencer ce voyage. »

Alaya a fait ses débuts à Bollywood avec la comédie dramatique « Jawaani Jaanemaan » en 2020. Le film avait également Saif Ali Khan et Tabu.

Le tournage du « U-Turn » commence le 6 juillet. Le film a déjà été adapté en malayalam, tamoul, télougou et bengali.