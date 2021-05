Alaya F est-elle passée sous le couteau? L’acteur de ‘Jawaani Jaaneman’ renverse les haricots

Alaya F est juste un vieux film mais elle est devenue l’une des débutantes recherchées cette année. De plusieurs apparitions publiques, des tournages de magazines aux tournages de marques et plus encore. Plusieurs fois, on a demandé aux acteurs de passer sous le bistouri pour améliorer leur look. Alors que certains l’admettent, d’autres nient et beaucoup pensent qu’ils ont envisagé mais ne l’ont jamais fait. Alaya fait partie de ces derniers et elle l’a révélé lors d’une interview avec Zoom TV.

Dans le talk-show By Invite Only, Alaya a déclaré: « Oui, je l’ai fait. J’ai réfléchi, je ne l’ai pas fait. Je pense que tout le monde a dit: ‘Peut-être que je devrais faire …’ C’est la plus petite chose, je ne Je ne sais même pas si les gens peuvent le voir. Donc, ce côté de mon nez est le joli (montre le profil droit), celui-ci (montrant le côté gauche) a une légère bosse ici. C’est comme la plus petite chose au monde. «

le Jawaani Jaaneman l’acteur a poursuivi en disant: « Je ne le ferai probablement jamais parce que c’est tellement inutile. »

Lorsqu’on lui a demandé de quel défaut parlait-elle, Alaya a ajouté: « La plupart des gens ne le font pas, mais ça va. »

Plus tôt cette année, quand Jawaani Jaaneman compté un an après sa sortie, Alaya avait déclaré: «À mes débuts, je crois Jawaani Jaaneman était la meilleure chose qui pouvait m’arriver. L’année dernière, je n’ai reçu que des éloges pour le film et je me sens vraiment béni. Plus qu’un personnage parfait que je pourrais essayer, j’ai vraiment trouvé un écho avec le personnage ‘Tia’, car elle était exactement ce que je suis dans ma vie actuelle. «