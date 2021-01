Un regard sur ce qui se passe dans le football européen samedi:

ESPAGNE

Le Real Madrid rendra visite à Alavs sans isoler l’entraîneur Zinedine Zidane après avoir été testé positif pour le coronavirus. L’entraîneur adjoint David Bettoni, qui a déclaré que Zidane se sentait bien, sera sur la ligne de touche au stade Mendizorroza. Madrid est sans victoire en trois matchs toutes compétitions confondues. Il a fait match nul 0-0 à Osasuna en championnat espagnol, suivi d’une défaite 2-1 contre l’Athletic Bilbao en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne et d’une défaite 2-1 choc au troisième rang Alcoyano en Copa del Rey. Madrid sera sans capitaine Sergio Ramos et autres joueurs en raison d’une blessure. Madrid peut difficilement se permettre un autre revers car il a déjà sept points de retard sur le leader du championnat, l’Atletico Madrid. Samedi également, Villarreal visite la dernière place Huesca à la recherche d’une victoire qui la propulserait devant Barcelone et à la troisième place. Séville, cinquième, peut également dépasser Barcelone avec une victoire à domicile contre Cadix, tandis que la Real Sociedad, sixième, accueille le Real Betis.

ANGLETERRE

Manchester City, deuxième de la Premier League, joue à l’extérieur au quatrième tour de la FA Cup contre une équipe de Cheltenham occupant la sixième place de la quatrième division. Sheffield United a remporté autant de matchs en FA Cup que l’équipe de la dernière place en Premier League cette saison. L’équipe en difficulté de Chris Wilders fait face à une opposition de troisième niveau lorsque Plymouth visite Bramall Lane. Les détenteurs de la FA Cup sont également en action samedi avec Arsenal affrontant Southampton. Arsenal pourrait faire ses débuts à Mat Ryan après que le gardien de but ait été prêté par Brighton. Danny Ings est de retour en lice pour Southampton. L’attaquant, qui s’est récemment remis d’une blessure aux ischio-jambiers, a été isolé après avoir été testé positif au coronavirus et a raté les deux derniers matches.

ITALIE

La Roma est dans la tourmente à l’entrée de son match contre Spezia en Serie A. Les Giallorossi ont été battus 3-0 par la Lazio lors du derby de la ligue la semaine dernière, puis ont perdu 4-2 contre Spezia en Coupe d’Italie mardi. Vendredi, le résultat de la défaite de la Coupe a été changé en une défaite 3-0 par le juge de la ligue en raison d’un sixième remplacement non autorisé que la Roma a utilisé. Vendredi également, l’entraîneur de la Roma en difficulté, Paulo Fonseca, a annoncé que le capitaine Edin Dzeko était exclu pour le match revanche Spezia, apparemment en raison de tensions avec Fonseca. Mario Mandzukic, nouvellement signé, pourrait faire ses débuts à l’AC Milan lorsque le leader de la Serie A accueillera Atalanta. L’Inter Milan, deuxième, visite l’Udinese, menacée de relégation, et la Fiorentina accueille Crotone.

FRANCE

Arkadiusz Milik pourrait faire ses débuts marseillais à Monaco en championnat français après avoir été prêté par le club italien de Naples. L’attaquant polonais a signé un contrat de 18 mois jeudi soir. Il a marqué 48 buts en quatre saisons pour Naples mais n’a pas joué pour le club italien pendant cette campagne. Marseille a besoin de ses buts puisqu’il a glissé à la sixième place après des défaites consécutives à domicile. Mais Monaco, quatrième, est en pleine forme après avoir remporté quatre de ses cinq derniers matches. Dans l’autre match, Lens, septième, cherche à poursuivre sa victoire en milieu de semaine à Marseille alors qu’il accueille Nice en difficulté.

ALLEMAGNE

Les fans de Hertha Berlin en ont assez de la forme de leur équipe en Bundesliga et organisent une manifestation contre la direction du club avant le match contre son compatriote Werder Bremen. Hertha devait se battre pour la qualification européenne grâce à un investissement d’environ 450 millions de dollars de Lars Windhorst depuis juin 2019. Mais l’équipe de Bruno Labbadias n’a qu’une seule victoire lors de ses sept derniers matchs et Hertha n’est qu’à deux points au-dessus de la zone de relégation après sa pire première. la moitié de la saison depuis qu’il a été relégué dans la campagne 2009-10. Labbadia a éloigné l’équipe de la relégation après sa nomination en tant que quatrième entraîneur de Herthas la saison dernière. Brême est juste un point au-dessus de Hertha. Leipzig s’attend à faire pression sur le leader de la ligue, le Bayern Munich, avec une victoire contre l’humble Mayence. Bayer Leverkusen et Wolfsburg se rencontrent dans un duel entre deux des meilleures défenses de la ligue.