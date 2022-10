Alaura Lynne détaille son voyage non conventionnel dans la musique country et son premier single

Alaura Lynne a eu un parcours non conventionnel qui lui a valu une carrière dans la musique country.

Selon Lynne, elle n’a jamais su qu’elle pouvait chanter jusqu’à ce qu’elle chante au karaoké lors d’un mariage un soir et reçoive des commentaires positifs. Elle n’avait jamais pensé à la musique comme une carrière avant cela, mais a rapidement commencé à rechercher des opportunités qui feraient avancer sa carrière de musicienne.

Peu de temps après son expérience de karaoké, Lynne a fait ses recherches et a recherché le meilleur coach vocal de Dallas, commençant les cours la semaine suivante.

“Je ne savais même pas que je pouvais chanter jusqu’à l’âge de 20 ans. J’ai découvert que je pouvais chanter au karaoké lors d’un mariage dans l’est du Texas, et le DJ a en fait fait remarquer qu’il pensait que j’avais quelque chose. C’était la première fois que je pensais vraiment que la musique était quelque chose que je devais faire”, a déclaré Lynne. “J’ai décidé d’essayer, et je suis tellement content de l’avoir fait. J’ai commencé à faire des cours de chant et des concerts de reprises, et j’ai commencé à faire des publicités pour la radio country, à faire des jingles et tout ça.”

PEYTON MANNING ET LUKE BRYAN « SE SYNC » POUR LES CMA AWARDS : « CE N’EST PAS BON »

En enregistrant les publicités et les jingles dans les studios d’enregistrement, Lynne a réalisé qu’elle ne voulait pas que sa carrière s’arrête là. Elle voulait enregistrer sa propre musique.

Peu de temps après avoir décidé de commencer à faire sa propre musique, elle a rencontré l’un des producteurs de musique les plus recherchés de l’industrie alors qu’elle était dans un fast-food.

“Peu de temps après, j’ai rencontré mon producteur, Michael Clute, qui a remporté un Grammy, au hasard dans un restaurant de hamburgers à Dallas. Nous avons commencé à parler, et je lui ai juste montré une vidéo de moi en train de chanter, et le reste appartient à l’histoire”, a-t-elle ajouté. expliqué. “Nous travaillons ensemble depuis. Ce fut un voyage intéressant pour arriver là où je suis maintenant. C’est excitant.”

La vidéo qu’elle a montrée à Clute n’était pas celle de la tristement célèbre séance de karaoké du mariage. C’était une autre vidéo d’elle chantant à l’église. Elle avait commencé à chanter dans le cadre de la chorale de son église et pensait qu’une vidéo d’elle chantant un solo était un bon moyen de montrer au producteur de quoi elle était capable.

“La vidéo que je lui ai montrée était en fait à l’église. Je chantais” A Holy Night “, donc rien n’a été produit. C’était juste sur scène à l’église, mais c’était une excellente façon de montrer ma voix”, a expliqué Lynne.

Après avoir regardé la vidéo d’elle chantant à l’église, dit Lynne, Clute lui a dit de “simplement le contacter” pour qu’ils puissent parler et ils “ont rapidement commencé à travailler ensemble”. Lynne est étonnée de la façon dont tout a fonctionné pour elle, disant qu’elle se trouvait juste “exactement là où (elle) était censée être”.

ASHLEY MCBRYDE ACCEPTE L’INVITATION DE MEMBRE DE GRAND OLE OPRY DE GARTH BROOKS

Le premier single de Lynne, “I Ain’t a Bitch”, est sorti, tout comme la vidéo de la chanson. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas initialement prévu d’en faire son premier single, mais après avoir entendu que les gens demandaient à ses producteurs s’il était facile ou difficile de travailler avec elle, elle a décidé de faire savoir aux gens exactement le genre de personne qu’elle est à travers sa musique. .

“Ce doit être la première version, car c’est comme si, dès le départ, répondre à cette question:” Si quelqu’un se demande, non, je ne suis pas un b—- “”, a déclaré Lynne. “Nous avons sauté dessus. Nous nous sommes dit: ‘Ce sera le premier.’ Nous devons faire la vidéo et tout.”

[WARNING: Video below contains graphic language]

C’était excitant pour Lynne de voir son premier clip vidéo se réunir. Elle a expliqué qu’elle était entrée dans le processus avec une idée claire de ce à quoi elle voulait que la vidéo ressemble, et elle est heureuse que ses idées aient été acceptées et aime la façon dont la vidéo s’est déroulée.

“C’était vraiment cool de voir mes idées prendre vie”, a expliqué Lynne. “Je pense que pour la première chanson, je voulais vraiment que les gens apprennent à connaître ma voix mais aussi à me connaître. C’est un peu ce que nous avons fait avec la vidéo car nous avons créé chaque personnage de moi. C’était vraiment cool de voir tout s’assembler, et j’en suis vraiment fier.”

Il n’y a pas de collaborations avec d’autres artistes sur le premier album de Lynne, principalement parce qu’elle et son équipe, y compris Clute et l’auteur-compositeur et producteur Bobby Huff, ont décidé qu’il valait mieux que Lynne « se fasse connaître » avant de travailler avec d’autres artistes.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Si elle collabore avec d’autres artistes country à l’avenir, elle voudrait le faire avec Morgan Wallen et potentiellement Miranda Lambert. Lynne cite également Shania Twain, Dolly Parton et Céline Dion comme ses plus grandes inspirations.

“Je pense que j’ai toujours aimé les artistes féminines puissantes et fortes, et je pense que ces quelques-unes m’ont montré que le simple fait d’être soi-même et de faire son propre truc vous permet de vous démarquer”, a-t-elle expliqué.

“Je veux que les gens se sentent responsabilisés, et je veux qu’ils se sentent positifs dans n’importe quelle situation” après avoir écouté sa musique et apprennent à toujours “trouver le positif”, a déclaré Lynne.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le deuxième single du premier album de Lynne devrait sortir le 4 novembre et un album suivra bientôt.