Alastair Campbell de GMB est frappé par des plaintes de l’Ofcom au cours de sa première semaine alors que les téléspectateurs se plaignent du «  nouveau Piers Morgan  »

Alastair Campbell de GOOD Morning Britain a été touché par une série de plaintes à l’Ofcom.

Les téléspectateurs se sont plaints du fait que le «nouveau Piers Morgan» était «biaisé» envers le parti travailliste pendant son passage dans l’émission.

L’Ofcom a déclaré au Sun: « Les plaignants ont allégué un parti pris pro-travailliste de la part du présentateur Alastair Campbell. »

L’ancien spin doctor du Labour, 63 ans, s’est présenté aux côtés de Susanna Reid pour marquer la semaine de sensibilisation à la santé mentale.

L’ex-bras droit de Tony Blair – qui a parlé honnêtement de ses propres batailles de santé mentale – a lancé son nouveau travail en racontant aux téléspectateurs sa dépendance à la natation en eau froide et à quelle heure il était allé se coucher la nuit dernière.

Il a même encouragé Susanna pour avoir appelé le Premier ministre par son prénom, au lieu de M. Johnson.

Et quelques instants après leur apparition à l’écran, les téléspectateurs révélaient déjà leur verdict sur Alastair – et ce fut une réaction partagée après que Piers ait brusquement quitté ses commentaires sur Meghan Markle.

L’un a dit: «Au chef de GMB POURQUOI. Il n’y a personne d’aussi bon que Piers, peu importe vos efforts.

Un autre a déclaré: « Alastair Campbell est-il prêt à animer #GMB parce que c’est un peu ennuyeux sans Piers. »

Quelqu’un a commenté: « Parfois, un navire qui coule ne peut tout simplement pas être réparé et pense que c’est le cas. »

Alors que d’autres ont été impressionnés, l’un d’eux a déclaré: «J’adore déjà @campbellclaret sur @GMB! Combler cet écart bien! Se sent très naturel # AlastairCampbell # gmb. »

Un autre a ajouté: « GMB devrait avoir Alastair Campbell plus souvent – ajoute de la profondeur et de la substance avec lesquelles le programme pourrait faire. »

Quelqu’un d’autre a déclaré: «Il y a 5 ou 6 ans, l’invité de Piers Morgan a été hébergé pendant une semaine sur GMB avec Susanna Reid et est devenu peu après le co-animateur principal. La semaine prochaine, Alastair Campbell sera l’hôte de Reid pendant une semaine, avec un peu de chance, il ira aussi à plein temps. »

Lorsque Tony Blair est devenu chef du Parti travailliste, Alastair a travaillé pour lui d’abord comme attaché de presse, puis comme porte-parole officiel, avant de devenir directeur de la communication et de la stratégie de 1994 à 2003.

Le tristement célèbre personnage de Malcolm Tucker de la série BBC The Thick of It serait basé sur Campbell.

Lorsqu’il a été annoncé qu’Alastair rejoindrait Good Morning Britain, le joueur de 63 ans a insisté sur le fait qu’il n’était «PAS le nouveau Piers Morgan».

Le Sun a annoncé cette semaine que Bill Turnbull retrouverait Susanna Reid la semaine prochaine alors qu’il entrera en tant que co-animateur invité Good Morning Britain.

La présentatrice de télévision âgée de 65 ans sera la vedette de l’émission aux côtés de Susanna – avec qui il a déjà co-animé BBC Breakfast jusqu’à son départ pour ITV en 2014 – du lundi au mercredi.

Rex





Il a déclaré: «Je suis très heureux de revenir présenter sur GMB, d’autant plus que je peux retrouver ma vieille copine Susanna.»

Susanna a déclaré: «Je suis ravie que Bill soit de retour dans le fauteuil de présentateur au bureau du GMB.

«Il est un favori des téléspectateurs du petit-déjeuner depuis des années et un bon ami à moi.»