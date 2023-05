Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

L’ex-secrétaire de presse du Labour, Alastair Campbell, a accusé un présentateur de la BBC d’avoir permis aux Brexiteers de « dire des ordures totales » dans un échange de colère sur Newsnight.

M. Campbell a été à son tour accusé de « harcèlement, intimidation et misogynie à peine voilée » par Alex Phillips, un ancien eurodéputé du Brexit avec qui il figurait dans l’émission jeudi.

L’ancien spin doctor a depuis présenté ses excuses à la présentatrice Victoria Derbyshire après que les échanges laconiques aient été partagés en ligne et vus par plus de 4 millions de personnes.

Alastair Campell et Alex Phillips se sont disputés pour savoir de quel côté racontaient les pires mensonges (BBC)

Le débat enflammé sur l’état actuel du Brexit et son impact sur le Royaume-Uni a commencé à s’effondrer lorsque le couple s’est disputé la promulgation des lois de l’UE.

M. Campbell a accusé Mme Phillips de « dire de telles ordures quand vous venez sur ces programmes », ce à quoi elle a répondu « c’est juste inutilement grossier ». « Eh bien, c’est vrai, » rétorqua-t-il.

Mme Phillips a poursuivi en affirmant que le gouvernement actuel n’avait pas « le courage ni la conviction de mener à bien le Brexit » et que Rishi Sunak devrait « saisir l’opportunité de prendre le contrôle ».

M. Campbell a répondu: « Est-ce que l’une de ces personnes qui s’est battue si dur pour le Brexit fera face à sa propre responsabilité et fera face au fait que ce qu’elles ont toutes promis était un paquet de mensonges. »

Adressant ses commentaires à son adversaire, il a poursuivi: « Tous vos mensonges sur la reprise du contrôle, plus d’argent pour le NHS, la souveraineté, l’immigration, tout le reste – vous tombez sur chacun d’eux. »

L’ancien spin doctor a accusé les Brexiteers de « mensonges » (BBC)

Mme Phillips a répondu: «Je savais que vous alliez trouver de l’argent pour le NHS. Rien à voir avec moi, pas ma campagne.

« C’est très riche de la part de l’homme qui a essentiellement menti pour envahir un pays pour m’accuser de malhonnêteté », faisant référence à la guerre en Irak et au tristement célèbre dossier douteux qui l’a justifiée.

« Je pense que vous avez peut-être perdu l’argument là-bas, ma chère », a déclaré M. Campbell, « si je peux vous fréquenter encore plus. »

Alors que Mme Derbyshire tentait d’intervenir, il lui a dit: «Je suis désolé, vous amenez ces gens – vous ne les défiez jamais. Vous les avez laissés dire des bêtises sur le Brexit.

« Et cela s’est produit sur la BBC année après année après année. »

Mme Phillips a affirmé qu’elle « était sortie en tremblant » (Alex Philips)

Pour clore la dispute, le présentateur a déclaré: « Je ne vous enlèverai pas cela, avec respect, M. Campbell. »

Alors que la caméra s’éloignait, M. Campbell souffla « pour l’amour de Dieu » et tendit un bras sur la table devant Mme Phillips.

Victoria Derbyshire a semblé choquée lorsque M. Campbell s’est présenté à la BBC – il s’est ensuite excusé (BBC)

Tweetant sur la rencontre plus tard, Mme Phillips, maintenant conseillère du Parti réformiste, a affirmé qu’elle avait quitté les airs en secouant la « grossièreté » de M. Campbell.

Mme Phillips a décrit ses actions comme « assez effrayantes » et a affirmé que les poils de son cou se sont dressés.

M. Campbell a ensuite répondu sur Twitter: « J’ai accepté que ce n’était pas exactement en désaccord agréablement, mais je pense que de temps en temps, les gens qui ont un tour gratuit pour dire des bêtises absolues et qui ne sont pas responsables de leur rôle dans les dommages causés à la nation sont mis au défi. »

Il a ensuite tweeté qu’il s’était excusé auprès de Mme Derbyshire, ajoutant qu’elle était « l’une des meilleures ».

« Il est exaspérant de chercher à débattre de questions sérieuses avec des gens qui, malgré tous les dégâts causés par leur bien-aimé Brexit, continuent de dire des ordures absolues », a-t-il ajouté.

L’ancien chef du parti Brexit, Nigel Farage, a pataugé dans la rangée sur Twitter, qualifiant M. Campbell de « voyou et d’intimidateur » et a déclaré qu’il ne devrait plus jamais être autorisé sur la BBC.

« C’est pour ça que tu m’as demandé de co-présenter une émission avec toi sur GBebies… ? M. Campbell a rétorqué.