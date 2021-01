Les autorités de l’Alaska ont lancé un examen pour déterminer comment le Département des véhicules automobiles a émis des plaques d’immatriculation personnalisées portant la terminologie nazie, une controverse qui a conduit à la destitution d’une élue de son poste au sein d’une commission nationale des droits de l’homme.

Vendredi, l’ancien rédacteur en chef et journaliste Matthew Tunseth a repéré une assiette « à couper le souffle » sur un Hummer noir dans le centre-ville d’Anchorage lisant 3REICH, une référence à Adolf Hitler et à son règne de l’Allemagne. Tunseth a partagé la photo sur Twitter où il a attiré plus tard l’attention de la représentante de l’État Sara Hannan.

Hannan dit sur Twitter elle a demandé la plaque d’immatriculation et ferait un suivi « pour clarifier comment elle a réussi le système d’approbation ».

Une autre résidente, l’avocate Eva Gardner, a déclaré à Anchorage Daily News dans un article publié mardi qu’elle avait vu un SUV Hummer noir avec des vitres teintées et une licence Alaska personnalisée portant la mention «FUHRER» en octobre.

Kelly Tshibaka, commissaire du département de l’administration, a répondu lundi aux préoccupations concernant les plaques personnelles en déclarant que « les plaques en question avaient déjà été rappelées ». Tshibaka a déclaré que les forces de l’ordre avaient été informées que les plaques n’étaient pas autorisées, que des remplacements avaient été émis et qu’un examen de la manière dont les plaques étaient autorisées avait été commandé.

«Le DMV de l’Alaska a des directives et des protocoles stricts pour la délivrance de plaques d’immatriculation personnalisées, qui interdisent les références à la violence, aux drogues, aux forces de l’ordre, à la race, à l’origine ethnique, au sexe, à l’orientation sexuelle et à d’autres entités gouvernementales», a-t-elle déclaré. «Le DMV a un processus de rappel. en place si une plaque est émise qui est ultérieurement jugée inappropriée ou offensante, qui a été utilisée dans ces circonstances. «

Kelly Hanke, porte-parole du Département de l’administration, a déclaré mardi à l’Associated Press par courrier électronique que la plaque «3REICH» avait été rappelée début janvier et qu’un avis avait été envoyé au propriétaire avec une nouvelle plaque standard. Une liste des plaques rejetées fournies par Hanke comprenait également une plaque portant la mention «FUHRER». Elle a dit qu’elle croyait que l’un d’eux avait été rappelé en décembre.

Un autre fonctionnaire fait face à des conséquences après avoir commenté les termes utilisés sur les plaques d’immatriculation. Jamie Allard, membre de l’Assemblée d’Anchorage, a été démis de ses fonctions à la Commission d’État de l’Alaska pour les droits de l’homme après avoir déclaré sur Facebook que «fuhrer» et «reich» ne sont que les mots allemands pour «leader» et «royaume».

« Si vous parlez couramment la langue, vous ne sauriez que la définition anglaise du mot », a-t-elle écrit sur sa page Facebook officielle. «Les progressistes y ont mis une touche et ont créé leur propre définition.»

La page d’Allard n’est plus disponible, mais des captures d’écran de ses commentaires ont été partagées par sa collègue, la membre de l’Assemblée Meg Zaletel, qui a condamné dimanche les actions «indéfendables» d’Allard.

« L’étymologie ne change pas l’histoire raciste et dangereuse dans laquelle les mots Führer et 3e Reich sont entrés dans l’usage populaire anglais. Les mots comptent! » Zaletel a écrit. « Ces rationalisations sont dangereuses et continuent de perpétuer la suprématie blanche. »

Le président de l’Assemblée d’Anchorage, Felix Rivera, a déclaré dans un courrier électronique adressé aux États-Unis AUJOURD’HUI que Zaletel présentera une résolution pour censurer ou réprimander Allard le 9 février qui, selon lui, passera.

« Il ne devrait jamais être difficile pour un élu de dénoncer les nazis », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Mme Allard a eu de multiples occasions de faire ce qu’il fallait et a échoué. Elle devrait être tenue responsable. »

Allard a déclaré dans un e-mail à USA TODAY que ses commentaires avaient été mal interprétés. Elle a dit qu’elle n’avait pas l’intention de défendre une plaque d’immatriculation spécifique et qu’elle trouve la plaque en question « de mauvais goût ».

« Certains blogueurs politiques et membres de l’Assemblée affirment que je soutiens la suprématie blanche en raison des récents commentaires que j’ai faits en me demandant quels mots ne sont pas autorisés sur les plaques d’immatriculation », a-t-elle écrit. « En tant que personne de couleur moi-même, je condamne sans équivoque le racisme et la suprématie blanche sous toutes ses formes. »

Suivez N’dea Yancey-Bragg sur Twitter: @NdeaYanceyBragg. Contribuant: The Associated Press.