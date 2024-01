Alaska : Anchorage établit un record pour l’arrivée la plus précoce de 100 pouces de neige

ANCHORAGE, Alaska (AP) — Même selon les normes de l’Alaska, il y a beaucoup de neige cet hiver.

Il est tombé tellement de neige – jusqu’à présent, plus de 2,6 mètres – que les toits des immeubles commerciaux s’effondrent autour d’Anchorage et les autorités exhortent les habitants à sortir leurs pelles pour éviter un sort similaire chez eux. Au cours du week-end, il y a eu près de 41 centimètres de neige supplémentaires, poussant la plus grande ville de l’Alaska au-delà de la barre des 100 pouces (254 centimètres) plus tôt qu’à tout autre moment de son histoire.

La ville est en bonne voie pour battre son record absolu de 134,5 pouces (342 centimètres).

Aujourd’hui, même les habitants d’Anchorage, habitués à l’hiver, en ont assez des rues et des trottoirs enneigés, du pelletage constant et des six jours d’apprentissage à distance en période de pandémie. C’est déjà dans le livre des records avec les chutes de neige de cette année, au huitième rang des plus enneigées avec beaucoup de temps restant cette saison.

“C’est misérable”, a déclaré Tamera Flores, une enseignante d’une école primaire, en pelletant son entrée lundi, alors que le tas de neige dominait sa tête. “C’est une pandémie de neige.”

L’année dernière, 107,9 pouces (274 centimètres) sont tombés sur Anchorage, ce qui en fait seulement la deuxième fois que la ville connaît des années consécutives de plus de 100 pouces (254 centimètres) de neige depuis les hivers 1954-1955 et 1955-56.

Cette année, les toits de trois structures commerciales se sont effondrés sous de fortes chutes de neige. L’année dernière, le toit de 16 bâtiments s’est effondré et une personne a été tuée dans un gymnase.

Une charrue dégage une rue résidentielle, le lundi 29 janvier 2024, à Anchorage, en Alaska. (Photo AP/Mark Thiessen)

La ville a publié la semaine dernière des directives exhortant les gens à déneiger les toits de leurs maisons. Les autorités ont déclaré qu’il y avait des charges de neige de plus de 30 livres par pied carré (146 kilogrammes par mètre carré).

“C’est beaucoup de poids”, indique l’avis. Il donnait l’exemple d’une maison avec 1 500 pieds carrés (139 mètres carrés) de toit avec 30 livres par pied carré (146 kilogrammes par mètre carré) de neige, qui supporterait environ 45 000 livres (20 411 kilogrammes), soit « environ 8 camionnettes légères pleine grandeur.

Comme c’est si tôt dans la saison, les gens devraient penser à déneiger, surtout s’il y a des signes de détresse structurelle. Ceux-ci incluent un toit affaissé ; des craquements, des éclats, des craquements ou d’autres bruits étranges provenant du toit, qui peuvent indiquer qu’il est soumis aux contraintes de la neige ; ou des portes et fenêtres coincées ou coincées, signe que la neige pourrait déformer la structure de la maison.

Des pancartes sont apparues dans toute la ville de la part d’entreprises annonçant des services pour déneiger les toits.

Damon Fitts pellete l’allée de sa maison, le lundi 29 janvier 2024, à Anchorage, en Alaska. (Photo AP/Mark Thiessen)

Beaucoup de neige est venue du plaisir.

Le déluge de neige de cette année a incité un propriétaire d’Anchorage à ériger un bonhomme de neige à trois niveaux mesurant plus de 6 mètres de haut. Snowzilla, comme son nom l’indique, a incité les gens à prendre des photos.

La semaine dernière, Anchorage a connu des températures inférieures à zéro (moins 17,7 °C) pendant sept jours, et il n’a neigé qu’après s’être réchauffé dimanche.

Mais les habitants d’Anchorage ne pourront peut-être pas s’accrocher au vieil adage selon lequel il fait trop froid pour neiger.

La tempête de dimanche était la première fois depuis 1916 que plus d’un pouce de neige tombait à Anchorage lorsque les températures étaient de 2 degrés (moins 16,6 °C) ou moins, a déclaré Kenna Mitchell, météorologue au National Weather Service.

Et un retour au froid glacial est probablement ce qui nous attend plus tard cette semaine. Un système à haute pression de niveau supérieur pourrait revenir, ramenant les températures en dessous de zéro la nuit, possiblement dans les moins 10 secondes (en dessous de moins 23,3 °C).

“Cet hiver est définitivement rude, mais nous, les Alaskiens, sommes définitivement construits différemment”, a déclaré Damon Fitts, un habitant, en pelletant l’allée de sa résidence.

«Nous pouvons gérer 100 pouces de neige tout en arrivant au travail à temps», a-t-il déclaré. “Nous pouvons supporter beaucoup de choses.”