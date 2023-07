Alaska : Alerte au tsunami aux États-Unis après un séisme de magnitude 7,3 | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Un tremblement de terre de magnitude 7,3 a frappé la côte de l’Alaska. Le tremblement de terre a déclenché une alerte au tsunami tôt ce matin, qui a depuis été rétrogradée à un « avis ». Il couvre des zones telles que les îles Aléoutiennes orientales, la péninsule de l’Alaska et l’île Kodiak, les personnes étant invitées à rester hors de l’eau et de la plage. Les tremblements du tremblement de terre ont été « largement ressentis » dans les îles Aléoutiennes, la péninsule de l’Alaska et les régions de Cook Inlet, a déclaré le Alaska Earthquake Center. Il a été enregistré à une profondeur relativement faible de 3,8 miles (6 km), à 55 miles au sud-ouest de la petite ville de Sand Point. La branche alaskienne du Service météorologique national américain (NWS) a tweeté: « Une inondation importante est possible ou déjà en cours. » Il a exhorté les habitants des zones touchées à « se déplacer à l’intérieur des terres vers des terres plus élevées ». Une alerte semble avoir été envoyée à certains habitants d’Anchorage, la plus grande ville de l’État, mais NWS a confirmé qu’il s’agissait d’un « problème » et que la zone n’était pas affectée. Certains habitants d’Anchorage ont reçu une alerte au tsunami, bien qu’on leur ait dit plus tard que ce n’était pas prévu (Photo : Getty Images) Pendant ce temps, l’Observatoire des volcans d’Alaska a déclaré qu’une éruption « explosive » du volcan Aléoutien Shishaldin se poursuivait et que le code de couleur de l’aviation avait été porté au rouge en raison de l’étendue du nuage de cendres. Plus: Tendance

Dans un article sur les réseaux sociaux, l'observatoire a écrit: « Un panache de cendres continu s'étend maintenant sur 80 mi (125 km) au SSE du volcan à une altitude d'environ 16 000 pieds (4,9 km) au-dessus du niveau de la mer. «La sismicité est restée élevée pendant plus de 6 heures et des signaux d'explosion fréquents sont détectés sur les réseaux régionaux d'infrasons (capteurs de pression). « Certaines explosions envoient des panaches de cendres jusqu'à 20 000 pieds (6 km) au-dessus du niveau de la mer. » Le message a déclaré que le tremblement de terre de ce matin n'était « pas lié à l'activité volcanique ».

