Alaska Airlines utilisera des étiquettes de bagages électroniques pour accélérer l’enregistrement

Alaska Airlines essaie de faciliter un peu le processus d’enregistrement d’un sac en lançant des étiquettes de sac électroniques réutilisables, la compagnie aérienne a déclaré mardi. Au lieu d’imprimer et d’attacher des étiquettes en papier à leurs bagages enregistrés à l’aéroport, les clients d’Alaska pourront utiliser l’application mobile d’Alaska Airlines pour charger et afficher leur destination sur l’étiquette électronique d’une simple pression sur leur téléphone.

“Cette technologie permet à nos clients d’étiqueter leurs propres bagages en quelques secondes et rend l’ensemble du processus d’enregistrement presque entièrement hors de l’aéroport”, a déclaré Charu Jain, vice-président senior du merchandising et de l’innovation d’Alaska Airlines, dans un communiqué de presse sur les balises.

Les dispositifs d’étiquettes ne reposent pas sur des piles, ce qui signifie qu’ils pourraient “potentiellement durer toute une vie”, a déclaré Jain. Ils seront attachés aux sacs avec des attaches zippées “à résistance industrielle”.

Environ 2 500 voyageurs fréquents de l’Alaska recevront les étiquettes sans frais et pourront commencer à les utiliser plus tard cette année. Les membres du plan de kilométrage de l’Alaska pourront les acheter au début de 2023. L’Alaska a déclaré qu’elle travaillait toujours sur le coût des étiquettes de sac, mais qu’elles se situeraient entre 60 et 70 dollars.