La sénatrice de l’État de l’ALASKA, Lora Reinbold, a été bannie d’Alaska Airlines après avoir refusé de suivre son mandat de masque, selon les rapports.

Le porte-parole Tim Thompson a révélé que Reinbold ne serait plus autorisé à voler avec eux après avoir prétendument bafoué leurs règles sur les coronavirus – mais elle a affirmé que la compagnie aérienne ne lui avait donné aucun avertissement avant de l’annoncer.

La sénatrice d’État Lora Reinbold de l’Alaska a été bannie d’Alaska Airlines après avoir refusé de suivre les règles du masque COVID-19 de la société. Crédit: AP

«Nous avons informé la sénatrice Lora Reinbold qu’elle n’est pas autorisée à voler avec nous en raison de son refus continu de se conformer aux instructions des employés concernant la politique actuelle des masques», a-t-il déclaré à Anchorage Daily News.

«Cette suspension prend effet immédiatement, en attendant un examen plus approfondi.

«La loi fédérale oblige tous les passagers à porter un masque sur le nez et la bouche à tout moment pendant le voyage, y compris tout au long du vol, lors de l’embarquement et du débarquement, et lors du passage dans un aéroport.

Mais Reinbold, un républicain, a répondu à la nouvelle dans un post sur Facebook hier.

«J’ai appris la décision d’Ak Air avant même de savoir qu’il y avait même une enquête et avant d’avoir eu la chance d’en parler ou d’en discuter avec quiconque chez Alaska Air», a-t-elle écrit.

«Je n’ai jamais reçu [sic] un avertissement via un carton jaune conformément à leur politique non plus », a-t-elle ajouté. «Il n’y avait pas de procédure régulière avant qu’une décision temporaire« en cours de révision »ne soit rendue publique.»

Le politicien républicain a déclaré: « Il n’y avait pas eu de procédure régulière avant qu’une décision temporaire qui est » en cours de révision « ne soit rendue publique. » Crédit: The Alaska Landmine / Twitter

La politicienne a affirmé qu’Alaska Airlines avait envoyé ses informations à la presse «à mon insu et sans ma permission», et a noté qu’elle pensait que «les droits constitutionnels sont menacés par les politiques de Covid».

La sénatrice de l’État a poursuivi en disant qu’elle «était raisonnable avec tous les employés d’Alaska Airlines» et qu’elle volait avec la compagnie depuis de nombreuses années.

«Je me suis renseignée sur l’exemption de masque avec les employés coincés au comptoir», a-t-elle déclaré.

«J’étais respectueux des politiques d’Alaska Airlines. Nous avons eu un vol agréable en toute sécurité avec des agents de bord heureux et des pilotes talentueux. J’espère être sur un vol d’Alaska Airlines dans un proche avenir. »

Le déménagement est intervenu après que le sénateur Reinbold aurait été vu dans un dispute avec la sécurité de l’aéroport international de Juneau sur son mandat de masque dans une vidéo qui est devenue virale sur les médias sociaux la semaine dernière.

Cette décision est intervenue après que le sénateur Reinbold ait déjà été vu dans une dispute avec la sécurité de l’aéroport international de Juneau au sujet de son mandat de masque. Crédit: The Alaska Landmine / Twitter

«Elle refusait de porter le masque et la police s’est impliquée!» le tweet allégué.

«Elle filme également les employés de @AlaskaAir et leur demande leurs noms.»

La politicienne du GOP s’est également vu interdire d’entrer dans certains bâtiments du Sénat de l’Alaska en mars après avoir refusé de se conformer aux mandats de masque et exigé des tests rapides de coronavirus avant d’entrer, mais il s’agissait d’une interdiction temporaire.

On ne sait pas si l’interdiction d’Alaska Airlines sera permanente ou non.

Le Sénat de l’Alaska a également voté la révocation du sénateur Reinbold de la présidence du Comité judiciaire du Sénat. Crédit: AP

Le Sénat de l’Alaska a également voté 17 contre 1 pour retirer le sénateur Reinbold de son poste de président du Comité judiciaire du Sénat.

C’est parce qu’elle n’a pas adhéré au « décorum et au respect mutuel » pour ses collègues, selon le président du Sénat Peter Micciche, mais il n’a cité aucune règle spécifique qu’elle a violée.

Le déménagement rend le trajet de Reinbold au travail plutôt risqué puisque sa maison à Eagle River jusqu’à la capitale de l’État, Juneau, n’est accessible que par avion ou par bateau.

Aucune autre compagnie aérienne n’a de vols réguliers et directs entre Anchorage et Juneau, selon Anchorage Daily News.

Cependant, la sénatrice a écrit dimanche qu’elle avait fait «un long voyage inattendu à Juneau par route / ferry!» et le politicien était au Capitole de l’État lundi matin.

«Rien ne pourrait vous empêcher d’être au Capitole pour lutter contre la violation de l’exécutif par le pouvoir législatif et défendre vos droits!» elle a écrit.