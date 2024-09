Alaska Airlines finalise l’acquisition de Hawaiian Airlines, élargissant ainsi les avantages et le choix des voyageurs

L’acquisition s’appuie sur la stratégie à long terme et les objectifs financiers d’Alaska en diversifiant davantage notre base de revenus, en élargissant les opportunités de croissance, en augmentant la pertinence du réseau et en positionnant l’organisation combinée comme un leader sur le marché hawaïen de 8 milliards de dollars.

Nos équipes ont une expérience récente en matière d’intégration qui sera mise à profit pour générer au moins 235 millions de dollars de synergies opérationnelles. Nous prévoyons également une augmentation des bénéfices à un chiffre élevé au cours des deux premières années et un retour sur capital investi (ROIC) d’environ 15 % d’ici la troisième année.

La combinaison de ces synergies, la valeur à long terme de l’acquisition d’un autre hub parmi les 25 premiers aux États-Unis et les performances financières historiquement solides d’Alaska nous placent en bonne position pour rester parmi les producteurs de marge les plus importants du secteur. Nous continuerons de nous concentrer sur une gestion financière disciplinée, guidée par le maintien de l’un des bilans les plus solides du secteur et par la réalisation de nos objectifs en matière de marge à long terme, de rendement et de flux de trésorerie disponible.