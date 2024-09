Alaska Airlines et Hawaiian Airlines pourraient conclure un accord de fusion, selon le DOT

Le ministère américain des Transports a annoncé mardi qu’il avait accepté de permettre à Alaska Airlines de conclure son acquisition de Hawaiian Airlines pour 1,9 milliard de dollars, après que les transporteurs ont accepté de maintenir les principales routes hawaïennes et d’adopter des mesures de protection des consommateurs.

Le ministère de la Justice a décidé en août de ne pas bloquer l’accord annoncé en décembre par Alaska, cinquième compagnie aérienne nationale américaine, avec Hawaiian Airlines, dixième transporteur. Les deux compagnies ont annoncé mardi qu’elles comptaient conclure l’accord dans les prochains jours.

Le DOT a déclaré qu’Alaska et Hawaiian avaient convenu de protéger la valeur des récompenses pour les grands voyageurs, de maintenir le service existant sur les principales routes hawaïennes vers les États-Unis continentaux et les régions inter-îles, d’assurer un accès compétitif à l’aéroport d’Honolulu et de fournir des crédits de voyage ou des miles de grand voyageur pour les perturbations qui sont la faute de la compagnie aérienne.

L’accord est intervenu après des semaines de discussions entre l’Alaska et le DOT, qui avaient cherché à obtenir de vastes concessions allant au-delà de ce qui figure dans l’accord annoncé mardi.

Alaska a déclaré mardi que les engagements étaient conformes aux plans annoncés au moment de la signature de la transaction et « n’avaient pas d’impact sur les synergies de l’accord, ce qui renforcera la concurrence et élargira le choix des consommateurs ».

Les transporteurs doivent s’assurer que les clients peuvent transférer des miles sans pénalité et que le transporteur combiné ne peut pas dévaluer les miles HawaiianMiles et doit maintenir ou augmenter le statut des membres HawaiianMiles dans le programme Mileage Plan d’Alaska.