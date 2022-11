Alaska : à quoi s’attendre le soir des élections

Les courses à l’échelle de l’État pour le Sénat américain, la Chambre des États-Unis et le gouverneur sont en tête du classement des élections de l’Alaska.

La sénatrice républicaine américaine Lisa Murkowski, qui est en poste depuis près de 20 ans, fait face à un défi d’un domaine qui comprend la républicaine Kelly Tshibaka, qui est approuvée par l’ancien président Donald Trump.

La représentante démocrate américaine Mary Peltola est dans un match revanche contre Nick Begich et l’ancienne gouverneure Sarah Palin, tous deux républicains que Peltola a vaincus lors d’une élection spéciale en août pour occuper le seul siège de l’Alaska jusqu’en janvier. La course du 8 novembre déterminera qui sera élu pour un mandat complet de deux ans au siège occupé pendant 49 ans par le républicain Don Young, décédé en mars.

Le gouverneur républicain Mike Dunleavy cherche à devenir le premier gouverneur depuis le démocrate Tony Knowles en 1998 à effectuer des mandats consécutifs en Alaska. Ses challengers sont l’ancien gouverneur Bill Walker, un indépendant qui a occupé le poste de 2014 à 2018 ; Le démocrate Les Gara, un ancien législateur de l’État, et le républicain Charlie Pierce, un ancien maire d’arrondissement qui a été poursuivi peu avant les élections par une femme qui a déclaré l’avoir harcelée sexuellement lorsqu’elle travaillait comme assistante.

La question de la convention constitutionnelle, qui a échoué ces dernières années, est surveillée de près cette année. Les partisans d’une convention demandent des changements à la constitution liés à des questions allant de l’avortement aux nominations judiciaires. Les opposants disent qu’une convention ouvrirait toute la constitution à une éventuelle révision.

Voici un aperçu de ce à quoi s’attendre le soir des élections :

SOIRÉE ÉLECTORALE

Les bureaux de vote ferment à 20 h, heure locale (00 h HE).

COMMENT L’ALASKA VOTE

L’élection du 8 novembre est une élection au choix classé, conformément à une initiative électorale de 2020 qui a mis en œuvre des primaires ouvertes et un vote classé pour les élections générales. Les résultats des élections dans de nombreuses courses peuvent ne pas être connus avant le 23 novembre, qui est la date limite pour que les responsables électoraux reçoivent les bulletins de vote envoyés par la poste à partir d’adresses à l’étranger et quand les tabulations des votes classés auront lieu.

Dans le cadre du vote préférentiel, un candidat peut l’emporter s’il obtient plus de 50 % des voix au premier tour. Si personne n’atteint ce seuil, le candidat avec le moins de voix est éliminé. Les électeurs qui ont choisi ce candidat comme premier choix voient leurs votes compter pour leur prochain choix. Les tours se poursuivent jusqu’à ce qu’il reste deux candidats, et celui qui a le plus de voix l’emportera.

Environ la moitié des électeurs de l’Alaska ont voté par anticipation aux élections générales de 2020, contre environ 30 % en 2018.

NOTES DE DÉCISION

L’AP peut appeler une course à l’échelle de l’État ou des États-Unis dans laquelle la marge entre les deux meilleurs candidats est de 0,5 % ou moins, si nous déterminons que l’avance est trop importante pour qu’un recomptage modifie le résultat.

L’AP n’appellera pas de courses à scrutin le soir des élections si la marge entre les deux meilleurs candidats est inférieure à 2% ou si le candidat en tête se situe à moins de 2% du seuil de 50% de ruissellement. L’AP reviendra sur ces courses plus tard dans la semaine pour confirmer qu’il ne reste plus assez de votes en suspens pour compter, ce qui pourrait changer le résultat.

QUE DOIS-JE SAVOIR D’AUTRE ?

Q : QU’AVONS-NOUS APPRIS DU PRIMAIRE ?

R : L’Alaska a organisé une primaire ouverte qui a permis aux quatre premiers électeurs, quelle que soit leur affiliation politique, de se qualifier pour les élections générales. Ce n’était que la deuxième primaire organisée dans l’État dans le cadre de l’initiative électorale de 2020 qui a remanié les élections en Alaska. La première était une primaire spéciale de juin pour US House.

Q : QU’EST-CE QUI A CHANGÉ DEPUIS L’ÉLECTION PANDÉMIQUE DE 2020 ?

R : En 2020, en réponse à une contestation judiciaire, la Cour suprême de l’Alaska a éliminé les exigences de signature des témoins pour les bulletins de vote par correspondance. Ces exigences sont en vigueur pour les élections de cette année.

Q : À QUOI RESSEMBLENT LA PARTICIPATION ET LE VOTE PAR AVANCE ?

R : Une semaine avant le jour du scrutin, 52 821 votes anticipés avaient été demandés et 16 593 avaient été renvoyés. 13 764 autres bulletins de vote en personne avaient été déposés. Le total des inscriptions électorales dans l’État dépasse 600 000.

Q : COMBIEN DE TEMPS LE COMPTAGE PREND-IL GÉNÉRALEMENT ?

R : Le comptage a tendance à être lent en Alaska, les résultats définitifs n’étant pas disponibles dans certaines courses pendant plusieurs jours après le jour du scrutin. Près de 52% des votes exprimés lors des élections générales de 2020 n’ont été comptés qu’après le jour du scrutin.

Q : QUELS SONT LES PIÈGES DES RETOURS ANTICIPÉS ?

R: Les tendances des premiers retours peuvent être difficiles à interpréter car tant de bulletins de vote ne sont pas comptés jusqu’après le jour du scrutin.

Q : QUE SE PASSE-T-IL APRÈS MARDI ?

R : Il y a un délai de 10 jours pour recevoir les bulletins de vote par correspondance envoyés depuis les États-Unis et un délai de 15 jours pour recevoir les bulletins de vote par correspondance envoyés depuis l’extérieur du pays. Les courses sont examinées le 23 novembre pour déterminer si les candidats ont reçu 50% plus 1 vote. Sinon, la tabulation des choix classés commence. La date cible pour certifier l’élection est le 29 novembre.

