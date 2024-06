Alasdair Gold a déclaré que Conor Gallagher pourrait jouer un rôle plus important dans le système d’Ange Postecoglou à Tottenham, suggérant que l’homme de Chelsea pourrait être considéré comme un remplaçant de Pierre-Emile Hojbjerg.

Crédit : Ollie Watkins (@watkinsstudio)

Conor Gallagher pourrait-il remplacer Hojbjerg ?

Il y a eu des spéculations incessantes liant Gallagher à un transfert à Tottenham depuis que Postecoglou a franchi la porte du club. Terrain d’entraînement de Hotspur Way l’été dernier.

Étant donné qu’il ne reste plus qu’un an au milieu de terrain pour honorer son contrat, Tottenham a été largement soutenu pour faire une démarche en faveur du joueur.

Il y a quelques jours seulement, Discussion en équipe a rapporté que le club du nord de Londres préparait son offre d’ouverture à l’international anglais.

Le rapport affirme que les Spurs sont confrontés à la concurrence d’Aston Villa et de l’Atletico Madrid pour Gallagher et il a été expliqué que même si la préférence du milieu de terrain était de rester à Stamford Bridge, Chelsea avait décidé de tirer profit de lui en raison de ses problèmes de PSR et de sa situation contractuelle.

Il a été suggéré que les Blues valorisent leur diplômé de l’académie à environ 50 millions de livres sterling, tandis que Tottenham espère qu’un accord pourra être conclu pour environ 40 millions de livres sterling.

De manière assez intéressante, Gold a suggéré que les Spurs pourraient non seulement considérer Gallagher comme quelqu’un qui peut opérer en tant que numéro huit, mais que le joueur de Chelsea pourrait également être considéré par Postecoglou comme une option pour le rôle de numéro six.

Crédit photo : Hayters

Gallagher cocherait beaucoup de cases pour Tottenham

Répondant à une question sur la position du jeune homme de 24 ans, le journaliste a déclaré lors d’un entretien Questions et réponses sur Football.Londres: « Je pense que Gallagher correspond exactement à ce que vous venez de mentionner à propos de Postecoglou, selon lequel il ne devrait pas y avoir de distinction entre ceux qui jouent dans la tradition le rôle six ou le rôle numéro huit.

« Cette saison, Gallagher a été utilisé comme milieu de terrain offensif, box-to-box et dans un rôle défensif à quelques reprises. Je pense que Bentancur, lorsqu’il est en pleine forme et affûté, est un joueur similaire à cet égard.

« Cela ne veut pas dire que les Spurs ne chercheront pas également un autre numéro six plus traditionnel, mais Gallagher coche certainement de nombreuses cases en remplacement du probable Hojbjerg sortant. »

Opinion Web des Spurs

Si Oliver Skipp suit Hojbjerg dehors cet été, je m’attends à ce que Tottenham signe un autre numéro six aux côtés de Gallagher.

d’Atalante Ederson Cela semble être un bon choix pour les Spurs, mais il semble qu’il serait assez difficile de faire sortir le Brésilien de Bergame compte tenu de sa forme la saison dernière.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et opinions de Tottenham en suivant SpursWeb. Facebook, Twitter et Instagram comptes.