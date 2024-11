Alarmo de Nintendo peut-il exécuter Doom ? Vous pariez que c’est possible

C’est exactement ce qu’a fait le hacker GaryOberNicht, qui a récemment découvert comment exécuter un firmware personnalisé sur l’Alarmo, dans une vidéo. posté sur Mastodon et leur compte X hier. Dans celui-ci, ils jouent en tournant ou en appuyant sur la goutte en forme de champignon au-dessus de l’Alarmo pour se déplacer et en appuyant sur les autres boutons pour tirer ou ouvrir des portes. Ici, jetez un œil :

Gary dit il est « possible de charger la version shareware de Doom entièrement depuis USB, sans modifier l’Alarmo ». Et ils ont mis le logiciel et les instructions pour l’exécuter sur GitHubdonc presque tout propriétaire d’Alarmo suffisamment informé et déterminé peut le faire aussi. Mieux encore, cela peut être fait sans ouvrir l’horloge du tout.