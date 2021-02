Alarmisme vaccinal

Dans tout le pays, près de la moitié des Américains refuseraient un tir s’ils en offraient un immédiatement, les sondages suggèrent. Le scepticisme en matière de vaccination est encore plus haut parmi les Noirs et les Hispaniques, les Blancs sans diplôme universitaire, les républicains enregistrés et les ménages à faible revenu.

Kate Grabowski, épidémiologiste chez Johns Hopkins, m’a dit qu’elle avait entendu des proches dire que leurs amis et collègues avaient choisi de ne pas se faire vacciner parce qu’ils continuaient d’entendre qu’ils pouvaient toujours attraper Covid et le transmettre à d’autres – et en auront encore besoin de porter des masques et de la distance sociale. « À quoi ça sert? » dit-elle, décrivant leur attitude.

Le message des experts, a déclaré Grabowski, «est mal interprété. C’est sur nous. Nous faisons clairement quelque chose de mal.

«Notre discussion sur les vaccins a été médiocre, vraiment médiocre» Dr Muge Cevik, un virologue, m’a dit. «En tant que scientifiques, nous devons faire plus attention à ce que nous disons et à la manière dont cela pourrait être compris par le public.»