La Grande-Bretagne, qui a du mal à contenir une épidémie de ce que les responsables ont qualifié de variante plus contagieuse du coronavirus, s’est retrouvée de plus en plus coupée du monde lundi alors que les nations se précipitaient pour interdire les voyageurs du pays, suspendant les vols et coupant les routes commerciales.

La France a imposé une suspension de 48 heures du transit de marchandises à travers la Manche, laissant des milliers de chauffeurs de camion bloqués dans leurs véhicules lundi alors que les routes menant aux ports anglais étaient transformées en parkings. Les fonctionnaires s’efforçaient de proposer des mesures d’urgence pour maintenir la circulation des marchandises. Environ un quart de tous les aliments consommés en Grande-Bretagne sont produits dans l’Union européenne.

Les dirigeants de l’Union européenne ont prévu de se réunir lundi pour élaborer une «doctrine commune» pour faire face à la menace posée par la variante du virus se propageant en Angleterre.

Et le Premier ministre britannique Boris Johnson prévoyait de convoquer le comité d’urgence du gouvernement pour essayer de maîtriser la crise en pleine croissance.