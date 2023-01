Alarmées par les chatbots IA, les universités commencent à réorganiser leur façon d’enseigner

Mais elle a des scrupules. ChatGPT, a déclaré Mme Shackney, explique parfois de manière incorrecte les idées et cite mal les sources. L’Université de Pennsylvanie n’a pas non plus institué de réglementation concernant l’outil, elle ne veut donc pas s’y fier au cas où l’école l’interdirait ou le considérerait comme de la triche, a-t-elle déclaré.

D’autres étudiants n’ont pas de tels scrupules, partageant sur des forums comme Reddit qu’ils ont soumis des devoirs écrits et résolus par ChatGPT – et parfois aussi pour d’autres étudiants. Sur TikTok, le hashtag #chatgpt a plus de 578 millions de vues, avec des personnes partageant des vidéos de l’outil écrivant des articles et résolvant des problèmes de codage.

Une vidéo montre un étudiant en train de copier un examen à choix multiples et de le coller dans l’outil avec la légende disant : “Je ne sais pas pour vous tous, mais je demande juste à Chat GPT de passer ma finale. Amusez-vous à étudier.