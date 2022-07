“Alarme rouge” déclenchée en Italie alors que la menace d’ingérence de Poutine plane sur les prochaines élections

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

“Les patriotes de Poutine” ont été placardés jeudi sur la première page du journal italien La Stampa sous une photo du chef du parti d’extrême droite Lega, ou Ligue, Matteo Salvini, levant le pouce en souriant dans un T-shirt arborant le russe. l’image du président.

C’est une vieille photo. Mais c’est une histoire avec de toutes nouvelles jambes. Selon certaines allégations, les Russes auraient activement poussé certains partis italiens à retirer leur soutien au Premier ministre sortant Mario Draghi, l’un des dirigeants européens qui a été le plus dur avec la Russie à la suite de sa guerre contre l’Ukraine.

Salvini insiste sur le fait que la Russie n’était pas à l’origine de la chute de ce gouvernement. Mais il prône le dialogue avec Vladimir Poutine. Avant la guerre, il a même annoncé son soutien au dirigeant russe dans des jours légèrement meilleurs. Tout cela ajoute aux craintes que la Russie ne devienne en quelque sorte le vainqueur des élections italiennes du mois prochain.

Enrico Letta, chef du PD de centre-gauche, ou Parti démocrate, a donné l’alerte plus tôt cette semaine parce qu’il dit que la Russie s’est déjà mêlée d’élections occidentales aux États-Unis et au Royaume-Uni, et cette fois, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. .

“Je lance une alarme rouge à ce sujet. Et j’aimerais que le gouvernement italien et les services de renseignement italiens (sur l’affaire)”, a déclaré Letta. “Et je voudrais également demander à l’Union européenne car il y a une unité au sein de l’Union européenne qui se concentre sur cela pour nous aider à organiser des élections sans aucune influence extérieure de la Russie.”

Mario Draghi a démissionné plus tôt ce mois-ci parce que certains partis du gouvernement de coalition qu’il avait été chargé de diriger l’année dernière lorsque l’ancien Premier ministre Giuseppe Conte a démissionné lui ont retiré leur soutien. Ils l’ont fait en partie à cause de la résistance à certaines de ses réformes.

L’ancien président de la banque centrale, souvent appelé “Super Mario” et crédité d’avoir sauvé l’euro, avait été considéré par beaucoup comme un choix sûr pour l’Italie et l’Europe en des temps difficiles. Mais Draghi ne faisait pas partie de tous les partis politiques les plus importants. Et le paysage politique italien ne reste pas calme longtemps. Le prochain gouvernement sera le 70e depuis la Seconde Guerre mondiale. Si l’on en croit les sondages, il s’agit probablement d’une coalition de droite.

Gianluca Paolucci, co-auteur de “Oligars” et “Comment les amis de Poutine achètent l’Italie” ne suggère pas, comme certains l’ont spéculé, que le Kremlin a effectivement acheté la mesure de censure. Mais il dit que ceux qui ont organisé la mort de Draghi sont plus sympathiques envers Poutine et pourraient lui donner une pause à l’avenir. Cela ne changera peut-être pas la trajectoire de la guerre. Mais cela pourrait faire un certain nombre sur la cohésion européenne.

“Nous connaissons tous la relation entre M. (Matteo) Salvini et le Parti de la Ligue et Russie unie, le parti du président Poutine”, a déclaré Paolucci à Fox News. “Et à propos des oligarques et de l’extrême droite ici. Et puis il y a le Mouvement cinq étoiles.”

Paolucci a rappelé comment le chef de ce parti, puis Premier ministre, a invité des équipes d’urgence russes pour aider à gérer la pandémie de COVID à ses débuts, lorsque l’Italie a été durement touchée. Il s’est avéré que ces Russes n’étaient pas seulement des médecins et des techniciens sanitaires, mais des membres de l’armée. Et les images d’eux parcourant les villes du nord de l’Italie ont soulevé des sourcils.

“C’était assez choquant de voir cette longue file de (véhicules) militaires russes en Italie”, a déclaré Paolucci. “Je veux dire, tout le pays était fermé à la maison à l’époque.”

Les experts et les sondages indiquent que le prochain gouvernement sera de droite, probablement une coalition. Mais c’est le parti le plus d’extrême droite du regroupement qui semble bien parti pour prendre la barre.

Giorgia Meloni est la dirigeante des Fratelli d’Italia, ou Frères d’Italie. Et si ce parti obtient le plus de voix comme prévu, Meloni sera probablement la première femme Premier ministre d’Italie. Le parti insiste sur le fait qu’il ne sera pas facile avec la Russie. Les responsables du parti disent qu’ils seront aux côtés de l’Europe, de l’OTAN et des États-Unis pour tenir tête à Poutine tant que cette guerre fera rage.

“Nous avons fermement condamné l’invasion de la Russie, et nous avons un solide sentiment d’appartenance et de conviction au sein de l’Alliance atlantique”, a déclaré Raffaele Fitto des Frères d’Italie et coprésident du Groupe des conservateurs et réformistes européens au Parlement européen.

Le PD de centre gauche, le deuxième parti unique le plus fort, n’est pas convaincu que les Frères d’Italie travailleront bien avec les alliés européens du pays sur la Russie et au-delà. Le parti est accusé d’être anti-européen. Ses détracteurs disent que le parti est né de la tradition fasciste dans ce pays, mais Letta suggère que cette étiquette est peut-être trop simpliste.

“Notre campagne électorale pourrait être une campagne électorale dans laquelle le mot” fascisme “peut être répété plusieurs fois”, a déclaré Letta cette semaine. “Mais je pense que pour gagner cette élection, je dois expliquer aux électeurs pourquoi il vaut mieux voter pour nous parce que c’est dans leur propre intérêt en termes de dimension sociale, en termes de salaires, d’emplois et de lutte contre le changement climatique.”

Les dirigeants des Frères d’Italie disent qu’ils défendront efficacement toutes ces causes – à l’exception du fascisme, qu’ils appellent une diffamation.

“C’est un parti qui a aujourd’hui le consentement d’un Italien sur quatre et probablement encore plus dans un mois”, a déclaré Fitto. “Nous sommes un parti qui a des racines profondes dans la démocratie, et ce que nous demandons fortement (aux Italiens), c’est d’aller voter pour avoir un gouvernement légitimé par le choix des citoyens.”

Ce sont des citoyens – comme beaucoup à travers le monde – qui seront finalement les plus préoccupés par les factures de carburant, les emplois et l’inflation. La Russie joue gros dans cette équation. Mais ce n’est évidemment qu’une pièce du puzzle politique. Et bien sûr, la Russie attendra avec impatience les résultats des élections italiennes du 25 septembre. Peut-être presque aussi ardemment que le seront les Italiens.